El covid en Maó sigue disparado: 165 positivos en 14 días

Maó es el municipio de Menorca y de Balears donde más está afectando el covid. En los últimos 14 días se han diagnosticado en la ciudad de Llevant 165 positivos. Y lejos de amainar la situación parece que se ha intensificado, ya que de los 165 casos, 100 han sido en la última semana, con una media de 14 casos diarios.

La incidencia acumulada en Maó sigue disparada. La de 14 días está en 557,6 casos por cada 100.000 habitantes y la de 7 días a 337,9 casos, casi el doble que la media de Menorca. En la Isla en los últimos 14 días se han diagnosticado 283 casos, de lo cuales el 58,3 por ciento son de Maó.

Maó es desde hace una semana el municipio con la incidencia más alta de Balears, pero no es la única localidad que está en la cabeza del ranking balear. De hecho, de los nueve municipios con más contagios por habitante, cinco son de Menorca.

Es Castell ocupa la segunda posición del ranking balear, con una incidencia acumulada a 14 días de 422,6 casos por cada 100.000 habitantes. Alaior, en el número 6, está en 327,5; Sant Lluís, en séptimo lugar, en 297; y Es Migjorn, en novena posición, en 273,4 casos por cada 100.000 habitantes.

En el resto de la Isla los datos son mejores. En Es Mercadal la incidencia a 14 días es de 131,7 casos; y en Ciutadella, con 24 casos en 14 días tiene una incidencia de 78,5 casos por cada 100.000 habitantes.

El caso de Ferreries

Ferreries, según los últimos datos de la incidencia, no registra ningún caso en los últimos 14 días. No obstante, hay que puntualizar que estos datos son de 18 de noviembre, y que el viernes se notificó un caso en Ferreries, aunque este todavía no se ha introducido en los cálculos de la incidencia acumulada, que siempre van un día con retraso, lo que supone que en todos los municipios de Menorca ha habido algún caso de covid en los últimos 7 días.