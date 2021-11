Podemos ve «innecesario» invertir en la ampliación del puerto de Ciutadella

Unidas Podemos (UP) de Menorca considera «innecesario» que el Govern balear invertir más de 4 millones de euros en la instalación de postes de amarre (duques de alba) en el puerto de Ciutadella cuando el de Maó está disponible a pocos kilómetros de distancia.

Así lo ha explicado este sábado el diputado de UP Pablo Jiménez tras anunciar el registro de una proposición no de ley (PNL) para instar a la Conselleria de Movilidad a paralizar las obras en el puerto exterior de Ciutadella.

«Se dispone del puerto de Mahón, con capacidad para responder a la demanda de buques de grandes dimensiones, por lo que es del todo innecesaria la inversión en una instalación similar cuando la distancia entre ambos es solamente de 45 kilómetros», ha señalado en un comunicado.

Además, Jiménez ha tachado de «contradictorio» que mientras se rechaza la ampliación del aeropuerto de Son Sant Joan, para evitar el incremento de la masificación y de las emisiones de CO2, se quiera ampliar el puerto de Ciutadella «que supondrá las mismas consecuencias».

«Entendemos que las infraestructuras no deben estar condicionadas por intereses privados, sino por el interés público que tiene que estar determinado por lo que decidamos colectivamente», ha añadido.

Por último, además de solicitar la paralización de las obras, UP ha instado a la Conselleria de Medio Ambiente del ejecutivo autonómico a realizar un estudio para calibrar las consecuencias de las mismas.