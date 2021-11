Marga Prohens: «Que todos me pongan etiquetas muestra que soy el objetivo a batir»

Al contrario de lo que sucede en Madrid, aquí en Balears el PP sigue a Marga Prohens a pies juntillas porque dice y repite que va a ser la presidenta de Balears en 2023 destronando a Francina Armengol. La portavoz de esta formación política en el Congreso para temas de Igualdad cumple casi medio año al frente de la formación balear, y con el horizonte electoral más cercano anuncia rebajas fiscales y eliminación del impuesto de sucesión y donación, práctica recurrente en estas coyunturas. Pocos días después de anunciar su segundo embarazo visitó ayer Menorca para explicar sus propuestas sobre las medidas fiscales del REB a los empresarios.

Usted ha dicho que ganará las elecciones y gobernará en solitario. ¿Tan segura está?

—Sí, es nuestro objetivo real. La unión del centro-derecha ha permitido que el PP vuelva a gobernar en Madrid en solitario, y aquí se está dando también esta unión, estamos abiertos a todos. Es el momento de que quien dice basta a la soberbia, a la prohibición e imposición, venga al PP.

¿Esa seguridad puede servir para que la tachen de soberbia a usted también?

—Todas las encuestas dicen que seremos los más votados. No ofrezco un programa de confrontación, sino un proyecto de alternativa y para aplicarlo necesitamos esta mayoría para no hacer concesiones porque ya sabemos luego lo que pasa.

¿No contempla pactar con Vox si lo necesita?

—Me presento para defender mi programa con una mayoría suficiente. La pregunta sería para Vox, si se diera el caso, a quién investiría como presidenta.

¿La gestión sanitaria de la pandemia en Balears, que ha sido buena, puede jugar en su contra en las elecciones?

—Somos la región donde más ha caído el PIB y la única en la que este año no se recuperará el anterior a la crisis, la gestión económica ha sido nefasta. Los datos sanitarios que no son malos tienen mucho que ver con el territorio al estar protegidos por ser islas. Me alegro de tener buenos datos en mortalidad, pero no se puede comparar con otros territorios donde hay más movilidad. Hemos sido la comunidad más restrictiva en materia económica sin justificación. En Menorca se vuelve a aplicar el nivel 1, cuando lo que hay que hacer es una buena planificación de la hospitalización, que no se vuelva a señalar como culpables a la restauración o el ocio.

En Madrid no van todos a una como sí con usted en Balears. ¿Prohens sigue siendo más de Isabel Ayuso?

—Se me ha dicho de todo y eso es bueno, que soy de Ayuso, una imposición de Casado, la Ayuso de Balears, feminista, conservadora, progresista, antifeminista, españolista... es bueno que todos me intenten etiquetar porque demuestra que soy el objetivo a batir. Huyo de las etiquetas, me defino como una mujer libre.

Pero casi todos en el PP quieren ser como la presidenta madrileña...

—A pesar de la campaña barriobajera y cruel consiguió lo que deseamos todos los políticos, la confianza de todos los ciudadanos además de enviar a Pablo Iglesias a su casa. Aquí estamos centrados en los problemas de la gente y no de los políticos, en que haya un cambio a nivel nacional y Pablo Casado sea el nuevo presidente.

¿Esa guerra intestina en la capital obstruye el plan?

—Nunca es una buena noticia, pese a que ocurre en todos los partidos, Més per Mallorca, el PI, Ciudadanos... y entonces se dice que son diferentes puntos de vista y a nosotros que es una guerra casi a vida o muerte.

Si un concierto promociona Balears, es normal que se pague en parte con la ecotasa, ¿o no?

—Un concierto puede tener un efecto promocional. Pero este es un caso de la incoherencia supina de la izquierda balear, la soberbia que les permite justificarlo todo. El debate es el dinero con el que se haga esta promoción. Hacerlo con la ecotasa es una muestra de lo que dije, que iría a caja común, pasa como con la anterior ‘ecofarsa’ y va donde el Govern necesita para cuadrar presupuestos. Me sorprende la sumisión de los socios supuestamente ecologistas de Armengol, salvo Més per Menorca. No se puede justificar pagar dos euros por turista y por día y que la playa huela mal o haya aguas fecales frente al hotel, como me han dicho empresarios menorquines.

¿Usted retirará la ecotasa poco a poco, como ha dicho?

—No estamos de acuerdo con este impuesto, pero mientras esté que no nos engañen de adónde va. De inicio la reduciremos al 50 %, la quitaremos en temporada baja e iremos hacia su supresión.

¿Cree que se pueden poner límites para evitar la masificación de Sant Joan?

—Se ha de gestionar, no solo en Sant Joan. Hay que hacer reformas legislativas como la ley turística que hicimos nosotros para que toda la cadena de valor del sector turístico se traduzca en mayor calidad, eso es gestionar sin prohibir. ¿Sant Joan? es un espacio limitado, se ha de venir con respeto a las tradiciones. Ha de haber más control de fiestas ilegales.

¿Cómo financiaría la reforma de la carretera general de la Isla?

—Lo primero es recriminar a Susana Mora que sea la única presidenta de Consell que no se haya sumado a la iniciativa nuestra de reclamar el dinero del convenio de carreteras que ha robado Pedro Sánchez, lo digo así, con el beneplácito de Armengol. Esta carretera la tenía que pagar el Gobierno y ahora la tendrán que pagar los menorquines. No es de recibo que a cambio de una foto con la ministra Montero se haya vendido la carretera general.

¿Decidida a retirar también el impuesto de sucesiones?

—La gente está indignada y herida. El otro día salió una noticia de que unas 2.000 personas renunciarán a su herencia en Balears por no poder asumir este impuesto. Es una deuda de nuestra generación con la de nuestros padres y abuelos, que trabajaron de sol a sol para hacer su rincón de ahorro y comprarse algo cerca del mar. Es una injusticia que sus herederos no puedan asumirlo por un impuesto que tú ya has pagado toda la vida. La izquierda lo defiende pero está equivocada, esto no va de ricos sino del esfuerzo de toda una vida.Me he comprometido a eliminarlo por completo de padres a hijos y dejarlo en un 50 por ciento entre tíos y sobrinos, abuelos y nietos.