Solo dos municipios, Maó y Ferreries, superan la media del 82 % de vacunación

La vacunación no ha llegado de manera uniforme a todo el territorio insular, hay tres municipios, Es Mercadal, Ciutadella y Alaior, que están rezagados y no llegan al 80 por ciento de sus habitantes con la pauta completa. Solo dos municipios, Maó y Ferreries, superan la tasa insular de vacunación contra la covid-19, que alcanza el 82,6 por ciento de una población diana de 85.221 personas, los mayores de 12 años. Con una sola dosis el porcentaje se eleva al 84,09 por ciento y se contabilizan 71.664 inmunizados.

El pueblo que destaca por tener la tasa más baja, hasta doce puntos inferior a la media menorquina, es Es Mercadal, con un 70,3 por ciento de su población que está inmunizada con las dos dosis, 3.427 habitantes. Ciutadella y Alaior le siguen con un 79 por ciento de sus vecinos vacunados con pauta completa, 22.039 y 6.835 personas respectivamente. Por el contrario, Maó, con un 84 por ciento de ciudadanos con pauta completa, y Ferreries, con un 85,5 por ciento, son los que presentan una mejor respuesta a la llamada a vacunarse. El resto de los pueblos de la Isla, Es Migjorn Gran, Es Castell y Sant Lluís, se sitúan todos en torno al 80 por ciento de sus habitantes con la protección completa contra el coronavirus.

Los datos, extraídos del Visor Covid-19 del Govern balear y que por primera vez se desagregan por municipios, permiten visualizar cómo avanza la estrategia pero también confirma la tesis de que los padrones de algunos municipios, aquellos que tienen una bolsa importante de segundas residencias, están hinchados porque gente empadronada en Menorca realmente no vive en la isla todo el año, sino que se inscribe en su casa de veraneo para obtener otras ventajas, como el descuento de residente. Esta es una posibilidad, la de los padrones que no coinciden con el censo real, que ya apuntó Salud cuando Infovacuna realizaba llamadas individuales para promover la vacunación, debido a que muchas personas estaban ilocalizables pese a la insistencia del personal de Infovacunas. «Gente que se ha mudado sin avisar; gente que sigue empadronada pero no vive aquí... demuestra la divergencia del padrón y los que tenemos en nuestros listados», declaró entonces la responsable de la campaña en Balears, Eugènia Carandell.

Esta circunstancia puede desvirtuar las tasas de vacunación de Menorca y en general de las Islas, que pueden ser más elevadas que las que reflejan las estadísticas oficiales debido a que personas empadronadas en realidad, se han vacunado en otra comunidad.

Citas para dosis de refuerzo

La Conselleria de Salud activó este miércoles a las 15 horas el sistema web Bitcita en Mallorca para dar hora para vacunarse con la dosis de refuerzo contra la covid-19 a menores de 65 años, que durante la campaña fueron vacunadas con el compuesto de Janssen.

Sin embargo en Menorca, en Eivissa y en Formentera la vacunación se llevará a cabo en los centros de salud y este colectivo será citado directamente desde Infovacuna.

En Balears hay 34.000 personas llamadas a recibir la dosis de refuerzo. Para vacunarse de dosis adicionales, tienen que haber pasado al menos tres meses desde la última administración de la vacuna, recordó la Conselleria a través de una nota de prensa. No es necesaria una dosis adicional para las personas que han pasado la enfermedad, ya que se considera que todos los que han pasado la covid-19 y que, además, están vacunados con la vacuna Janssen tienen la protección suficiente. En Menorca son en total 4.141 personas las que fueron inmunizadas con el compuesto de una sola dosis de los laboratorios Johnson & Johnson y que ahora recibirán el refuerzo de una segunda, que será de Pfizer o Moderna.