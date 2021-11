La Junta de Sant Joan creará una comisión de expertos en protocolo

El pleno del Ayuntamiento de Ciutadella aprobó el jueves el reglamento de la recuperada Junta Municipal de Sant Joan, que entre sus funciones contempla impulsar una comisión de expertos que trabajen en los protocolos de la fiesta.

Ese punto generó debate y polémica en una reunión en la que el PP votó en contra del reglamento que respaldaron el resto de partidos. Los regidores populares ven otro interés. «Todo está hablado con el papel del Ayuntamiento o el de la mujer en la qualcada, y los protocolos», dijo la regidora, Juana Mari Pons Torres. «Los únicos que no lo tienen claro son los partidos de izquierda, Sant Joan no se tocará mientras el PP lo pueda impedir, es sagrado», añadió la concejala. El protocolo no necesita estar escrito, dijo, «y ahora se encarga a una comisión de expertos, ustedes quieren protocolos para hablar de las mujeres en la qualcada. Todos menos ustedes tienen claro el papel de las mujeres», concluyó.

La regidora de fiestas, Gràcia Mercadal, rechazó que todo esté hablado, y se refirió a la masificación, el alcohol, el alquiler turístico... Recordó que el PP estuvo de acuerdo en trasladar estos debates a la junta, criticó su incoherencia, y negó que se trabaje por detrás, «hay temas que se debatirán porque la fiesta evoluciona, tanto si hay junta como si no la hay».

Jaume Anglada, de Ciudadanos, acusó al PP de politizar Sant Joan, y defendió la nueva junta porque es una mesa de diálogo común «para remar juntos por las fiestas».

La alcaldesa, Joana Gomila, será la primera presidenta de esta junta, que integrará un representante de cada partido, la regidora de fiestas y el de seguridad ciudadana, un técnico asignado, el jefe de la Policía Local, el director del Plan de Seguridad, dos representantes de la Junta de Caixers -uno de ellos el caixer senyor, uno de los Voluntarios de Sant Joan, otro de la Associació de Veïns Ciutadella Vella y otro de las asociaciones empresariales de Menorca. La duración de los cargos será de cuatro años salvo el del caixer senyor del bienio y el del bienio anterior, en coincidencia con los tiempos de un mandato municipal.

La Junta Municipal, como órgano de consulta y colaboración, propondrá modificaciones sobre la ordenanza de Sant Joan, valorará la función y actuación del Ayuntamiento y analizará las medidas de seguridad necesarias para su buen desarrollo.