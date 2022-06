Este miércoles entra en vigor la implantación de la ordenanza reguladora del aparcamiento de vehículos en el casco urbano de Es Castell comprendido entre las calles Fontanilles, Maó, Sant Josep y el mar. Sin embargo, durante quince días no habrá sanciones a los infractores, ese periodo tendrá carácter informativo con el fin de facilitar la aplicación de la nueva normativa.

Como se sabe, estas restricciones rigen entre las seis de la tarde y las doce de la noche en el periodo comprendido entre el 15 de junio y el 30 de septiembre. Afectan a todos aquellos vehículos que no estén domiciliados en el municipio, es decir, que no pagan o no estén al corriente de pago en Es Castell del impuesto de circulación.

Los residentes que deseen hacer uso del aparcamiento en estas calles sin ser sancionados han de obtener previamente en las oficinas municipales la correspondiente tarjeta de estacionamiento.