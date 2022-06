La Dirección General de Comercio del Govern ha revocado la autorización del salón de juego de la calle Camí de Maó, en Ciutadella, porque el gerente de dicho local no tenía los permisos necesarios para administrar una casa de apuestas. El salón del grupo Play Orenes, situado en la rotonda de entrada a Ciutadella, está además a poca distancia de una zona escolar. Aunque ese no es el origen del expediente, sino un informe del 25 de mayo de la brigada de la Policía Nacional realizado a solicitud del Servicio de Juego del Govern, que denuncia que el gerente del local no tenía autorización para administrar la sala de apuestas. El titular de la autorización para gestionar y explotar el salón de juego es la entidad Play Orenes, que sin embargo había transferido la gestión a un particular.

En relación con este expediente y con el control de este tipo de locales en toda la comunidad, el director general de Comercio, Miguel Piñol, declaró este martes que «a raíz de las diferentes denuncias presentadas por distintas asociaciones de vecinos, el Servicio de Juego está revisando el estado de los expedientes de locales en activo, para detectar posibles irregularidades», como ha sido el caso del salón de Ciutadella, cuya gestión se había transferido a un particular sin autorización para explotar este tipo de negocios.