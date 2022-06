Menorca está elevando considerablemente el nivel de su oferta de alojamiento en los últimos años y el último ejemplo lo da la urbanización de Sant Tomàs, cuyos hoteleros no se quieren quedar atrás. A lo largo del mes de julio (según su página web de reservas el día 15) abre sus puertas Villa Le Blanc, el resort vacacional de cinco estrellas de la marca de lujo Gran Meliá que ha resultado de la reforma integral de más de seis millones de euros que el grupo hotelero mallorquín ha hecho en el antiguo Sol Beach Club, antes de cuatro estrellas. Será el único establecimiento de la Isla que pertenecerá al prestigioso sello Leading Hotels of the World, destinado a un turista de alto standing. Valga como muestra el precio medio por habitación: 750 euros por noche.

Ya hace cuatro años la urbanización vivió la que era la primera construcción de un hotel de costa en más de una década, el Hotel 55 Santo Tomás, una nueva oferta de cuatro estrellas superior de la cadena menorquina Set Hotels (inversión de más de ocho millones de euros) que durante estos años ha sido, junto al Hotel Santo Tomás, del mismo grupo, la oferta de mayor nivel de una urbanización en que viviendas turísticas y apartamentos tienen una gran presencia. Existen otros dos grandes hoteles en la zona, el Globales Lord Nelson, de cuatro estrellas y el Stil Victoria Playa, de tres estrellas, aunque por poco tiempo. Noticias relacionadas Así son las habitaciones del nuevo hotel Gran Lujo de Sant Tomàs a 750 euros la noche El concejal de Urbanismo de Es Migjorn Gran, Ramón Verdú, reveló ayer que ha tenido entrada en el Consistorio un «importante» proyecto de transformación del Stil Victoria Playa, uno de los hoteles más reconocibles, en el extremo más oriental del núcleo turístico. Por el momento no se han desvelado más detalles de este proyecto, pero Verdú asegura que se trata de «mucho dinero» de inversión para elevar la calidad de la oferta y sumarse así a los grandes hoteles del entorno de una urbanización que en breve estará marcada en el mapa insular como uno de los entornos con una oferta de alojamiento de más calidad. Más nivel Verdú explica que la transformación del Sol Beach House, con unas obras que se han adentrado en la temporada turística «le está dando más caché a la urbanización», animando a otros establecimientos a seguir su misma senda. También subraya que los promotores lograron hace unos cuatro años uno de los últimos permisos para acometer reformas en hoteles que se adentran en el dominio público marítimo-terrestre. La oferta de cinco estrellas está creciendo muy rápido en los últimos años, con la apertura del Suites del Lago de Cala en Bosc y con la transformación del Hotel Meliá Cala Galdana. Estos nuevos hoteles incorporan grandes medidas medioambientales para reducir la huella ecológica. El Villa Le Blanc se precia de ser el primero de la Isla neutro en la emisión de carbono.