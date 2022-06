Daniel García del Mar, juez del Juzgado número 1 de Maó, ha decretado el sobreseimiento y el archivo de las actuaciones judiciales que, por orden de la Audiencia Nacional, debían determinar si el notario de Maó Alberto Vela informó al ex secretario de Estado de Seguridad, su amigo Francisco Martínez, de que estaba siendo investigado, en el marco de la Operación Kitchen, de espionaje de Interior a Luis Bárcenas. El auto del pasado 7 de junio descarta que se produjera el «chivatazo» y por tanto todo indica que no se ha producido un delito de revelación de secretos oficiales por parte de este notario de Maó.

La Fiscalía, a la vista del resultado de las actuaciones, proponía el sobreseimiento y el archivo, a lo que se ha sumado el juez con este auto. Se deja constancia de que no se ha podido realizar una prueba pericial informática, solicitada el 24 de mayo de 2021 por la Fiscalía, al parecer por falta de medios.

Whatsapps anteriores

La Audiencia Nacional, en el marco de Operación Kitchen, había derivado al Juzgado de Maó la investigación. La Fiscalía, a partir de la documentación detallada facilitada por parte de los representantes del notario, se refiere a que el requerimiento que éste recibió el 9 de marzo de 2020 no hacía constar que se trataba de un «mandamiento judicial» que le impedía revelar información. De ello, el investigado no tuvo conocimiento hasta el 12 de marzo de 2020, cuando las conversaciones de Whatsapp entre Vela y el ex secretario de Estado Francisco Martínez se produjeron un día antes, el 11 de marzo. Por eso, la Fiscalía indica que «no cabe concluir otra cosa que la inexistencia de indicio de delito». El juez se suma a este informe de la Fiscalía, incluso considera que la prueba pericial informática pendiente no aportaría elementos de prueba y ya se considera «superflua».

El caso Kitchen investiga el posible espionaje por parte del Ministerio del Interior, dirigido por Fernández Díaz, al antiguo tesorero del PP Luis Bárcenas.