Hace varias semanas que la Conselleria de Movilidad trabaja en la búsqueda de vehículos y conductores para poner en marcha el jaleo bus para las fiestas de Ciutadella. El martes anunciará si se puede contar con este servicio y los detalles del mismo. Las empresas de transporte reconocieron este jueves que se les ha pedido colaboración pero no hay autocares ni conductores disponibles.

Dos años de pandemia y de supresión de servicios que venían funcionando casi con rutina han desengrasado la maquinaria. En el problema intervienen más factores, la demanda actual sobre el transporte discrecional es muy elevada, los conductores están sometidos al tacógrafo que regula sus tiempos de trabajo y descanso que no pueden vulnerar, y el sector ha perdido conductores de refuerzo que, tras dos años sin trabajo, han buscado salida laboral en otros ámbitos.

«Mayo y junio han venido más fuertes que otros años, no se pueden hacer excursiones escolares, no hay nadie libre, hay más demanda de la que podemos aceptar», explica José María Camps, de Central de Autocares Menorca. Asegura que no tiene nada disponible para esos días, «Menorca está ahora en plena ebullición, el transporte discrecional trabaja sobre demanda», agrega.

Los conductores no pueden estirar la jornada, la normativa actual les permite un máximo de cuatro horas y media seguidas de conducción y nueve en total al día con sus respectivos descansos, «estamos muy controlados y sometidos a una doble inspección», una norma que, por otra parte, considera lógica.

Lamenta Camps que se hayan frenado las licencias VTC, «que los clientes esperaban y querían» como una alternativa más que mejore el sector del transporte público.

Buses sí, conductores no

Autobuses Mahón también ha recibido la llamada a la colaboración, a pesar de que nunca ha hecho jaleo bus. Aún así, dispondría de vehículos al menos para la primera jornada, «esa noche es probable que tengamos veinte autocares pero no tenemos chófer para ellos», comenta Antoni Masferrer incidiendo en el mismo problema de fuga de profesionales eventuales como consecuencia de los dos años de restricciones y actividad turística limitada.

Opina que el sector no está desbordado, pero admite que la demanda, en particular de los turoperadores, es muy alta. «Menorca está más de moda que hace diez años», corrobora, y esta es una de las consecuencias.

La consellera Francesca Gomis admitía ayer que no está encontrando facilidades para recuperar un servicio que se había consolidado entre la juventud en las últimas décadas. Asegura que continúan las gestiones y que, aunque los horarios, trayectos y frecuencias sean más reducidos, espera recuperar el transporte festivo. Se ha comprometido a anunciarlo el martes próximo.

De momento, como solución parcial ha autorizado a los taxis con licencia temporal de todos los municipios a que presten servicio en Ciutadella, de forma excepcional y de acuerdo con la Policía Local, durante la madrugada del 23 al 24.

No bastará como alternativa, pero contribuirá a mejorar las necesidades de transporte durante las horas de más demanda. Las licencia temporales aún no están concedidas todas, se van autorizando a medida que llegan las peticiones.