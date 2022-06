Los propietarios de automóviles Honda que pueden estar afectados por un fallo en el airbag, y que son llamados a una revisión oficial por el fabricante, no pueden pasarla en Menorca, porque ya no hay concesionario de esta marca. El taller Honda más próximo está en el polígono industrial de Son Castelló, en Palma, y de momento solo existe la opción de viajar con el coche en barco hasta Mallorca para superar dicha revisión de seguridad. Todos los gastos corren a cargo del propio titular del vehículo.

«Recibí una carta del Ministerio de Interior y la marca Honda advirtiéndome de que el airbag podía tener un defecto de fabricación, puede estallar y causar lesiones graves e incluso mortales al conductor», explicó ayer el propietario de un Honda Jazz de 2004, «pero no hay concesionario en Menorca y no te pagan el desplazamiento a Palma o la reparación en otro taller, no hay alternativas», explica este cliente de la Isla, indignado porque además se trata de un problema serio de seguridad y un fallo del propio fabricante.

La empresa de automoción Honda ha realizado una llamada a la revisión del inflador del airbag en algunos de sus modelos de coche y, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), ha contactado con propietarios de vehículos que podrían verse afectados por este defecto de fabricación para que pasen por un concesionario para sustituir los componentes de su coche si es necesario. Hasta ahí todo bien, si no fuera porque en Menorca el concesionario de Honda cerró hace ya unos años y los dueños de un coche de la marca japonesa deben ir al taller más cercano, en Mallorca, si quieren someter su vehículo a la revisión oficial. En Eivissa también se da la misma situación, de hecho, en el taller de Mallorca ya tienen casos de clientes pitiusos y están a la espera de consultar cómo se resuelve este problema con el servicio post-venta. De momento, si el airbag tiene un defecto, la llamada a la revisión en Menorca no se puede llevar a cabo, con el consiguiente riesgo para la seguridad de los conductores.

Comprobar el vehículo es importante porque si se produce un choque y se activa el airbag, el inflador de este podría excederse de modo que creara una presión interna excesiva. La carcasa metálica del inflador podría romperse y fragmentos de metal saldrían disparados, lo que podría causar lesiones graves o en el peor de los casos la muerte, como la propia marca Honda expone en su página web.