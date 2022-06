El pasado 31 de mayo expiraba el plazo para gastar los 150.000 euros repartidos por el Consell en el marco de la primera fase de la segunda edición de la campaña de vales de consumo y, como ya ocurrió en la primera edición, buena parte de los vales adquiridos por los ciudadanos, en concreto el 39,8 por ciento, no se han llegado a canjear. En total se han utilizado en los negocios adheridos 9.029 vales de diez euros (90.290 euros), mientras que han quedado sin usar 5.971 vales por valor de 59.710 euros, un dinero que regresa al Consell.

Desde el departamento de Economía y Territorio del Consell explicaban que todavía no han decidido si esa cantidad pasará a engrosar el gasto autorizado para la segunda fase de la campaña. «Lo evaluaremos y decidiremos si lo consideramos necesario. En principio la estrategia es poner el sobrante en la próxima campaña, pero no está decidido, lo que no queremos es que el dinero se quede sin gastar», explicó ayer el conseller Josep Pastrana.

La segunda fase de la campaña de 2022 arrancará tras el verano, cuando el Consell volverá a poner a disposición de la población al menos –si no se suman los que han sobrado– 150.000 euros, con un máximo por persona de 50 euros. Cabe recordar que en esta edición el principal cambio respecto a la puesta en marcha de esta iniciativa el año pasado es que solo se pueden adherir comercios y no otras tipologías de negocio como la oferta de alojamiento o restauración.