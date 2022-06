La falta de conductores de autobús provocará que la madrugada del jueves al viernes, noche de Sant Joan, tras el paréntesis por la pandemia, se recupere el servicio de Jaleo Bus con unas importantes limitaciones. Al disponer de menos vehículos para cubrir esta oferta nocturna de transporte público, el Consell no ha tenido más remedio que recortar las rutas, establecer un sistema único de venta anticipada de tíquets y reducir los refuerzos habituales para los trayectos de transporte público terrestre hacia Ciutadella durante el día.

El problema de la falta de profesionales es generalizado en España y crónico, por lo que el director insular de Transportes, Damià Moll, avanzó que en las fiestas de Sant Martí a buen seguro se dará una situación similar. Y «muy probablemente» también en el resto de fiestas. De hecho, explicó Moll, no es Sant Joan la fiesta patronal menorquina que mayor dispositivo de Jaleo Bus requiere. En 2019 fueron 17 vehículos los activados para volver de Ciutadella, mientras que para cubrir la noche de Sant Martí se alcanzaron los 24.

De estos 17 vehículos el dispositivo del Jaleo Bus de Sant Joan baja a once en esta ocasión. La consellera Francesca Gomis explicó que se han realizado infinidad de gestiones, incluso con empresas de Catalunya y elPaís Valencià, para disponer de más recursos pero no ha sido posible. Tres de estos once coches, con sus conductores, proceden de una empresa de Mallorca, a la que Gomis realizó un especial agradecimiento por el esfuerzo que esto supone. Gomis explicó que se conoció la insuficiencia de buses y chóferes hace diez días, y que desde entonces han trabajado«24 horas al día» para acabar dando esta «media solución».

El horario y las frecuencias habituales se mantienen, con salidas cada hora entre la una y las seis de la madrugada.Se reducen los destinos. El autobús festivo solo llegará a Ferreries, Es Mercadal, Alaior y Maó. Los recursos son insuficientes, según el Consell, para llegar también a Fornells, Es Migjorn Gran, Sant Lluís, Es Castell y Sant Climent como otros años. En la estación de autobuses de Maó se reforzará la vigilancia para evitar que los usuarios pernocten en las instalaciones y se ha pedido a los taxistas de Maó que estén atentos.

Otro cambio importante es que se establece un sistema único de venta anticipada de tíquets. En horario restringido, exclusivamente entre las 16 y las 0.30 horas, se podrán comprar los viajes en la taquilla habilitada en la Via Perimetral de Ciutadella. La idea es que lo adquieran de inmediato aquellos que lleguen a Ciutadella en transporte público terrestre durante la tarde. Por norma general, no se venderán tíquets en los momentos previos a la salida del vehículo. El objetivo es que haya más orden y no se acumulen personas sin opción de viajar en el punto de salida.

2.000 usuarios

En años anteriores el Jaleo Bus de Sant Joan movió unas 2.000 personas. La capacidad máxima aproximada para este año, con estos recortes obligados, ronda esta cifra pero es conocido que los primeros trayectos no suelen llenarse. Para evitar una sobredemanda que no se podrá atender, la tercera medida que ha adoptado el Consell ha sido limitar los refuerzos de los autobuses de ida a Ciutadella durante el día. Esta reducción en el número de vehículos asignados a cada trayecto respecto a un Sant Joan normal será importante, incluso por debajo de la mitad de los coches habilitados normalmente. Esto permitirá además disponer de suficientes autobuses y conductores para el Jaleo Bus, puesto que entran en juego descansos, jornadas y tacógrafos. Sí habrá importantes refuerzos en las salidas desde Ciutadella hacia el resto de pueblos el día 24, a partir de las 6.30 de la mañana.