El PP ha lamentado la falta de planificación del departamento de Movilidad del Consell de Menorca, tras el anuncio de reducción del servicio de transporte público del Jaleo Bus para las fiestas de Sant Joan de Ciutadella, así como para el resto de fiestas de Menorca.

La presidenta de la formación conservadora, Misericordia Sugrañes, no se explica la falta de gestión de la institución a escasos días para iniciar los festejos.

«Queda demostrado otra vez que el tripartito es incapaz de anticiparse a los problemas y siempre va a remolque de los acontecimientos generando una preocupante imagen de improvisación que genera desconfianza en la institución entre los ciudadanos de Menorca», ha precisado este martes en un comunicado.

Sugrañes no entiende como el Consell se ha dado cuenta de la problemática a pocos días de las fiestas: «Tiempo insuficiente para dar una respuesta satisfactoria a la demanda» y han añadido: «Esto no es serio y los menorquines no nos merecemos tanta improvisación».

Además, consideran que el hecho que los autobuses no paren en todos los municipios es «insuficiente y discriminatorio», y advierten del menosprecio que se está causando a los vecinos de Fornells, Es Migjorn, Sant Lluís, Sant Climent y Es Castell.

Por otro lado, también consideran insuficiente permitir que los taxis temporales puedan trabajar esa noche en Ciutadella: «Otro parche que no supondrá cubrir la demanda de esa noche que el Consell cifra en unos 2.000 usuarios».

«Llueve sobre mojado, no aprenden que hay que trabajar más y anticiparse a los problemas, no reaccionar cuando ya no hay solución. Es curioso que Més per Menorca pida más competencias cuando es incapaz de gestionar las que tienen».