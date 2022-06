El presidente del Observatori de la Infància i la Família de Menorca, Nel Martí, he emitido un informe en el que solicita al Govern que se estabilice y dote de forma adecuada la atención a los alumnos de las escuelas infantiles con necesidades educativas especiales gravemente afectados. Se trata de casos, explica Martí, muy concretos en los que los niños tienen un alto grado de dependencia, por lo que requieren una atención permanente para desenvolverse en el aula.

Nel Martí comenta que ahora mismo estos recursos son aportados por el Consell mediante distintas fórmulas. El informe expone que «pese al avance que han supuesto estas medidas, solo resuelven parcialmente y de forma puntual la situación». Ante esto, prosigue el documento, «se hace necesario avanzar hacia una respuesta estable y planificada, que permita cubrir de forma ágil e inmediata las necesidades».

Hasta el verano de 2020 la atención a los niños con necesidades educativas especiales gravemente afectados era proporcionada por los Equips d’Atenció Primerenca (EPA), que dependen del Govern balear, mediante la contratación de especialistas. Entonces surgió un inconveniente jurídico, ya que desde el Ejecutivo autonómico se entendió que un trabajador público autonómico no podía ejercer en un centro que no está reconocido como tal, como es el caso de una escoleta.Entonces se adoptaron diversas medidas, como establecer una dotación económica para estos supuestos, que el informe considera «del todo insuficiente» ya que solo cubre una parte de la jornada; aumentar también los recursos desde el Consell; y, desde esta misma institución, cubrir el servicio con personal contratado a través de la Fundación per a Persones amb Discapacitat.

Pero también han surgido problemas de carácter contractual que impiden prolongar la colaboración con la Fundació, comenta Martí, lo que ha obligado al Consell a asumir el salario de los especialistas a través del Servei d’Atenció Educativa Infantil de cara al próximo curso 2022/2023. Esta situación, afirma, no es óptima puesto que genera incertidumbre,«los EPA del Govern ya trabajan en este campo, lo ideal sería que lo hicieran ellos, proporcionaría calidad y estabilidad, más aún cuando ni siquiera se trata de una cuestión económica». Ahora mismo «cada año hay dudas de cómo se va a cubrir, no es lo ideal».

Las propuestas del Observatori son que asuman estos casos los Equips d’Atenció Primerenca, que se aumente a 14.000 euros por curso el módulo específico para estas situaciones (ahora es de 6.000), incluir a las escoletes en el proceso de asignación de auxiliares técnicos educativos que existe para los colegios y que se atiendan estos casos también en las escuelas de verano.