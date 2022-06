Miquel Àngel Maria, coordinador de Més per Menorca y vicepresidente del Consell, señala que no han de ponerse en duda las razones dadas por la consellera de Movilidad, Francesca Gomis, en su carta de renuncia. Considera que no está bien de salud para continuar con la responsabilidad encomendada, aunque no niega que la decisión ha coincidido con momentos de dificultad en su departamento.

No obstante, en otras etapas también se han dado dificultades «y no ha habido dimisiones», apunta con el fin de dar relevancia a las explicaciones de su compañera de grupo político. Sobre si la motivación real responde a la pérdida de confianza en el seno del partido, «en ningún momento le hemos trasladado ese mensaje», responde, aunque «hemos tenido alguna discusión, es inevitable». Noticias relacionadas Gomis asegura que le han forzado a dimitir, lamenta las formas y la pérdida de confianza Reacciones de la oposición a la renuncia de Francesca Gomis: el PP apunta a Mora y Ciudadanos a Més Más noticias relacionadas (2) Prefiere realizar una evaluación positiva del trabajo desempeñado por Gomis, «si bien los resultados puede que no hayan sido los esperados, ella es la primera en lamentarlo», agrega. Apela a los «dividendos positivos que deja su gestión comenzando por la estación de autobuses de Maó y las mejoras introducidas en el transporte público», además de otras que deja a punto de materialización como la venta anticipada de bonos a través de tarjeta de crédito o la próxima entrada en servicio del bus a Punta Nati. Desmiente que en la dimisión haya habido presiones de la presidenta Susana Mora ni haya sido determinante el problema del Jaleo Bus en el desenlace final, a pesar del digusto, «que entiendo», de las alcaldesas de los municipios que no han contado son el servicio, «el dispositivo al final ha funcionado bien», valora. Maria muestra su disgusto con la reacción de Podemos, «un partido nulo en gestión», que ha mostrado «una vez más su delealtad institucional», acusa.