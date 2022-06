La empresa que se encargará de operar la nueva prueba piloto de bus lanzadera a Punta Nati, Autocares Torres, activó este miércoles el canal de venta on line. El precio establecido para este servicio es de 2,15 euros por trayecto, aunque si se compra la ida y la vuelta por internet el precio global se queda en 4 euros. En este caso, como se trata de una prueba piloto, no serán aplicables descuentos ni por familia numerosa ni por contar con abonos de transporte, por lo que todos los residentes y turistas deberán pagar el mismo precio.

Esta prueba piloto se pone en marcha mañana el 1 de julio y se extenderá hasta el 31 de agosto, momento en que se evaluará el funcionamiento de esta prueba piloto, según explica el director insular de Transportes, Damià Moll, quien aclara el funcionamiento del control de acceso al aparcamiento porque «ha habido un poco de confusión». Explica que no se cerrará el acceso al aparcamiento de la zona, que será de libre circulación, más allá del momento en que tiene que circular el autobús, de 30 plazas.

La primera expedición sale durante la primera quincena de julio a las 20.15 de la Vía Perimetral de Ciutadella. Media hora antes de esa expedición, los controladores tendrán que velar por que no haya coches aparcados en el tramo final del camino, de lo contrario el bus no podría acceder. Moll explica, por ejemplo, que el pasado 25 de junio había mal aparcados en esa vía 37 turismos. La idea es que no se permita el estacionamiento fuera del aparcamiento habilitado, que tiene capacidad para unas 40 plazas.

La venta de los billetes es preferentemente on line y solo en el caso de que el autobús tenga plazas libres se podrán comprar los billetes a bordo, eso sí, sin ese descuento del siete por ciento que beneficia a los que adquieren el billete con antelación a través del sistema de reservas.