El abogado de la doctora Nadiya Popel, Luis de Miguel Ortega, presentó ayer un escrito en el Juzgado Contencioso Administrativo 3 de Palma en el que denuncia el acoso sistemático a su representada, sancionada por manifestarse contra la vacuna de la covid, «por denunciar hechos que tienen que ver con corrupción institucional».

Expresa que la sanción del Colegio de Médicos que impide al Hospital Mateu Orfila su readmisión es «una argucia que roza el fraude procesal mediante la que se pretende eludir una resolución judicial».

El letrado añade que Popel no ha recibido ningún justificante escrito que acredite su condición de no colegiada, y que está al corriente del pago de las cuotas. Sostiene que el expediente que le abrió el Colegio, por el que ha sido suspendida durante 18 meses como colegiada, no está concluso ni tiene resolución firme, «lo que supone que se esté empleando la vía de hecho para perjudicar a la médica, y genera absoluta indefensión». Además, «obstaculiza» lo resuelto por el juzgado en Auto de obligado cumplimiento.

El letrado plantea al órgano judicial una cuestión incidental y pide que requiera a la Administración demandada que aporte cuantos documentos tenga que justifiquen la negativa a la reincorporación de la doctora Popel a su puesto de trabajo, o por el contrario, cumpla con el auto dictado por este juzgado.