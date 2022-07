Els reptes de viure sol a casa a partir dels 80 anys

L’Ajuntament de Maó, a través de Serveis Socials, apropa des del passat mes de maig a les persones majors de 80 anys que viuen soles els ajuts de què disposen des d’aquesta àrea o tota aquella informació que pugui ser del seu interès. En el moment de posar-se en marxa la campanya, al municipi figuraven 542 persones majors de 80 anys que viuen soles, de les quals unes 300 ja havien sol·licitat algun servei, com teleassistència (la instal·lació d’un aparell a l’habitatge, connectat mitjançant la línia telefònica a una central receptora, amb la qual es poden comunicar en cas d’urgència, prement un botó). Però hi havia 242 persones de les quals no es coneixia en quina situació vivien ni constava que estiguessin adherides a cap recurs o prestació.

No figurava que tinguessin el servei de teleassistència, ni que haguessin començat cap tràmit de demanda d’ajut a través de la Llei de Dependència del Govern, per sol·licitar, per exemple, una treballadora familiar a domicili, ni demanda al centre de dia o geriàtric. L’Ajuntament els va fer arribar una carta informant que, si hi venien d’acord, una treballadora auxiliar d’ajuda a domicili els faria una entrevista amb un qüestionari. Serveix per demanar, entre d’altres, la situació personal i familiar, la seva percepció de la pròpia salut, si ha empitjorat amb la pandèmia, amb quina freqüència van al metge, i en general, de quin tipus de suport disposen en tots els àmbits. També s’informa dels serveis i prestacions que tenen a la seva disposició, així com dels tràmits que han de realitzar per accedir-hi, en cas que es mostrin interessades.

Un cop fetes les entrevistes a les persones que van acceptar (142), es van detectar 37 casos que generaven demanda d’algun servei. És aquí, després, quan intervenen les treballadores socials, amb una visita més específica destinada a tramitar el o els serveis sol·licitats.

És el cas de Joana Amatller Tudurí, de 85 anys, professora d’escola jubilada, que avui no té cap mena de dependència i gaudeix d’autonomia. Compta, això, sí, amb ajut de familiars i d’una dona de neteja, i està activa encara en tasques socials, especialment, vinculades a activitats com la catequesi. Aquest servei de l’Ajuntament i la bona connexió amb la treballadora social, Yolanda Arribas, li ha servit per començar a sol·licitar una residència geriàtrica pel dia de demà.

És el regidor de Serveis Socials, Enric Mas, de fet, qui explica el caràcter anticipatori d’aquest servei, «donat que ens podem trobar amb casos de persones majors que d’un dia a un altre necessiten una atenció urgent d’algun tipus d’ajut sense que hagin fet cap demanda o tràmit inicial». Aquesta és la filosofia d’aquest nou servei: anar a cercar aquests possibles casos, per fer una labor una mica més preventiva i tenir un coneixement previ sobre cada cas particular, diu. I afegeix que el servei permet no només guanyar temps en cas de necessitat d’un servei urgent sinó que aquestes persones entrin d’alguna manera en el circuit d’atenció a la gent gran de Serveis Socials per fer un seguiment continu del seu estat. Ara, des d’aquesta àrea es plantegen fer una passa més i portar el servei a les persones que estan entre 75 i 80 anys que viuen soles.