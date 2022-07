En las calles de algunos barrios que hace años que han perdido su antiguo esplendor comercial se eternizan los locales vacíos que no encuentran emprendedores interesados. Cientos de establecimientos sin ninguna actividad intentan sin éxito encontrar una salida en el mercado, mientras la escasez de vivienda asequible arrecia. La presencia de miles y miles de metros cuadrados en desuso a pie de calle llama la atención en plena crisis habitacional, cuando el acceso a una vivienda está más complicado que nunca, en un mercado de compraventa prohibitivo para muchas familias y con una escasez prácticamente crónica en la oferta de alquiler.

Inmobiliarias y arquitectos coinciden en ver en ese enorme parque de locales vacíos sin apenas perspectivas de salida en el mercado una oportunidad de ampliar la oferta de viviendas por la vía de su reconversión, una posibilidad contemplada por la normativa –aunque no exenta de impedimentos– que sin embargo pocos propietarios se están animando a llevar a cabo. Los expedientes de cambio de uso para transformar locales comerciales en viviendas no son una rareza, pero van entrando con cuentagotas en los ayuntamientos y no tanto por una solución habitacional como por las dificultades de adaptar locales obsoletos a las nuevas normativas.

Enric Taltavull, presidente de la delegación menorquina del Colegio Oficial de Arquitectos de Balears (Coaib) coincide en que la transformación de esos locales en viviendas puede permitir ampliar la oferta de casas accesibles, «más teniendo en cuenta el nuevo modelo de familias pequeñas, que necesitan menos espacio».