Nadiya Popel ha ganado otra batalla, en este caso al Colegio de Médicos de Balears, que decidió suspender su consideración de colegiada por un plazo de 18 meses, a principios de año, y aplicarle una multa por el importe correspondiente a 51 cuotas. Fue la decisión adoptada por la junta de gobierno del ente colegial con la que cerró el expediente disciplinario abierto en su contra a propósito de sus manifestaciones contra la vacuna de la covid-19 y su posicionamiento público y reiterado al respecto.

El Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Palma también ha suspendido la ejecución de este castigo, como hiciera como medida cautelar con el de la Conselleria de Salud, de cuatro años de empleo y sueldo por el mismo motivo. La jueza Sonia Martín da la razón al abogado de la doctora, Luis de Miguel Ortega, quien presentó demanda contra el Colegio por haber ejecutado una sanción que no era firme e incorporó en la denuncia la petición de la suspensión cautelar de la misma.

La Magistrada señala en el auto que la sanción le fue comunicada a Nadiya Popel el 17 de marzo de este año, sin explicar el motivo de la misma y fue aplicada por la vía de hecho. La doctora presentó alegaciones que le fueron contestadas de forma negativa y posteriormente siguió con un recurso de alzada cuya presentación le fue aceptada por el Colegio pese a haber declarado el ente colegial que la resolución de la sanción era firme. Este recurso todavía no ha sido respondido, por lo que la jueza entiende que no puede ejecutarse una sanción que carece aún de firmeza al estar recurrida.

Con este auto, al que puede apelar el Colegio, la doctora ya ha comunicado al Hospital Mateu Orfila que este mismo martes se personará en el departamento de personal para regresar a su puesto de trabajo en el servicio de Urgencias y firmará su reincorporación ante la directora médica y el responsable de recursos humanos. El hospital ya tiene preparada la documentación para hacer efectiva su reincorporación.

Hace dos semanas la médica hizo el mismo recorrido, pero entonces le fue comunicado que no podía reincorporarse porque no estaba colegiada y, por tanto, no podía ejercer su profesión.

Popel, que este lunes se encontraba en Tenerife, firmará este martes su vuelta al hospital, pero inmediatamente iniciará el periodo de 13 días naturales de vacaciones que todavía le corresponden del pasado año, por lo que su regreso efectivo a Urgencias del ‘Mateu Orfila’ será el día 29.