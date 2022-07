El cartel de gamba panxuda a 10 euros dos kilos llamó la atención a los clientes que el sábado pasaron delante del puesto de Josep Bondia en la plaça del peix de Maó. Era sin duda una buena oferta para agotar el género y, por otra parte, un claro reflejo de la recuperación de las capturas de esta especie.

Se trata de gamba blanca, que no tiene tanto aprecio ni demanda entre el consumidor, hace aproximadamente una década apenas había en los caladeros menorquines y últimamente aparece en abundancia. «Hace unos años que estamos pescando mucha, pero el cliente no está acostumbrado a esta especie, no tiene mucha salida en el mercado, preferimos ofrecerla fresca a buen precio antes que congelarla», explica Bondia, patrón del barco «Ciutat de Maó».

Gamba roja

También ha vuelto la gamba roja, una de las estrellas de la pesca, después de varias temporadas de comportamiento irregular. «Esta siendo un año normal», señala Pito Quintana, patrón del arrastrero que lleva su nombre y que también tiene base en Maó.

Toda la la que llega al mercado encuentra salida inmediata, en torno al 40 por ciento se va directa a la cocina de los restaurantes y el resto se vende a los clientes en el mercado y en Sa Llotja, en el puerto, a unos metros del muelle donde atracan cada tarde las barcas de arrastre. «No pescamos la suficiente para atender la demanda», explica.

La gamba se desplaza en función de la temperatura y la presencia o no de nutrientes. La población de cangrejos, un adversario natural, también influye en sus movimientos, «antes no había tantos», corrobora Quintana, quien celebra las capturas de gamba roja de esta temporada.

65 euros kilo

El motivo es evidente, es una de las especies más rentables para el pescador. La gamba roja se vende en cuatro categorías en función del tamaño, la grande ha alcanzado estas semanas un precio de 65 euros el kilo. La pequeña se vende a 30, entre ambos precios oscila el de las medianas.