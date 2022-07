No sabem com expressar la tristesa que sentim per la mort de Joan López Casasnovas. Sempre compromès amb el seu temps, ens deixa un llegat immens.



"La mort davall l'aigua va,

no li guanya cap soter.

El peix, la lluna, la mar

em fonen com un fester"



Que la terra et sigui lleu.