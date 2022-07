El Ayuntamiento de Alaior ha subrayado este jueves que los análisis de agua han vuelto a confirmar que en la gola Prat de Son Bou «no ha habido ningún vertido de aguas fecales por parte de ninguna depuradora de la zona». Desde el Consistorio han indicado que se trata de agua estancada y de algas, como resultado de un proceso natural de descomposición. Asimismo, han recordado que la gola es una zona donde habita un número considerable de animales, como patos, por lo que «es prácticamente imposible que el agua luzca igual que el del mar».

En esta línea, han explicado que la muestra ha dado como resultado que la concentración de parámetros como escherichia coli, enterococos intestinales o amonio, típicos de agua no depurada, no es nada significativa, por lo que se descarta totalmente que una depuradora haya estado vertiendo agua no depurada a la zona.

El alcalde de Alaior, José Luis Benejam, sostiene que «se ha creado una preocupación innecesaria a los usuarios de la playa y la buena imagen turística que tiene Son Bou se ha visto afectada durante estos días por unas acusaciones sin base». Sin embargo, desde el Ayuntamiento han agradecido la preocupación del ciudadano que trasladó su inquietud sobre el agua de la gola.