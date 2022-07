«No tenemos capacidad suficiente para sacar de los pozos la cantidad de agua que se está demandando. No podemos llenar los depósitos al ritmo al que se vacían». Son las contundentes palabras del alcalde de Maó, Héctor Pons, quien este jueves compareció junto a la primera teniente de Alcaldía y concejal de Medio Ambiente, Conxa Juanola, para alertar de la «crítica» situación en la que se encuentra este verano el sistema de suministro de agua en el municipio y para hacer un llamamiento a la ciudadanía y, sobre todo, a los grandes consumidores para que extremen las medidas de contención del gasto.

Las altas temperaturas, la escasez de lluvias, la fuerte recuperación de la actividad económica y el aumento de la presión humana sobre la Isla han provocado la tormenta perfecta, adelantando problemas más propios de las postrimerías del verano. «Hidrobal (la empresa concesionaria del servicio de suministro de agua) está realmente preocupada. Si no se toman medidas, no se puede garantizar al cien por cien el suministro este verano», advirtió Juanola. El riesgo, que haya que terminar tomando decisiones «drásticas», restricciones horarias al suministro donde es más necesario, en los hogares.

Para evitar llegar a esa situación el Consistorio ya hace semanas que ha puesto en marcha medidas a su alcance, como el corte del riesgo en jardines y rotondas, el cierre de fuentes ornamentales, la revisión de la red de saneamiento para detectar fugas o la orden de extrema precaución para los grandes consumidores públicos como equipamientos deportivos. También ha remitido cartas a los grandes consumidores privados, así como a la Autoridad Portuaria de Balears, y en los próximos días emitirá un bando municipal alertando del problema y recomendando medidas de ahorro a la ciudadanía.

Por el momento se tiene que conformar con recomendaciones ya que no se ha activado el plan de sequía. Entre esas recomendaciones, más allá de los pequeños gestos domésticos, se hace especial hincapié en no regar en las horas diurnas y en revisar las fugas de las piscinas para no tener que rellenarlas, así como, por ejemplo, evitar lavar los vehículos con agua.

En paralelo está tratando de incrementar su capacidad de extracción de agua del acuífero, reclamando más caudal para los pozos de reserva a muy corto plazo y explorando la activación de nuevos pozos con la vista puesta ya en próximos veranos. En el largo plazo está trabajando en varios frentes como la financiación para el nuevo colector de la ronda sur y el abordaje de la reclamada gestión del agua con visión insular. «El problema no se soluciona sacando más agua, sino haciendo un mejor uso».

Soluciones a largo plazo

El Ayuntamiento de Maó ha realizado recientemente la petición formal al Govern para que habilite la comprometida partida para financiar buena parte de las obras de construcción del nuevo colector de la ronda sur. La idea es que ese colector evite la intrusión marina en el colector del puerto, que hace prácticamente imposible la reutilización del agua para usos urbanos o agrícolas. Es un paso imprescindible para el viejo anhelo de hacer tratamiento terciario en la depuradora.