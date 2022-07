Ciutadella da por perdidos los 201.336,91 euros que dejó adeudados Xauxa Restaurant SL por el canon de explotación del quiosco de la Plaça des Born. Así quedó validado en el último pleno municipal, al haber aprobado la anulación y las descargas de liquidaciones incorrectas e incobrables. En total, el Ayuntamiento dejará de ingresar 357.299,88 euros.

La mayor cantidad que deja de ingresar el Ayuntamiento corresponde a la empresa adjudicataria del quiosco de dalt es passeig, por el canon de varios ejercicios y otras cargas, entre 2007 y 2013. Luego, el 18 de mayo de 2015, el consistorio recuperó las llaves del establecimiento, entrega que había sido dictada por orden judicial. El Ayuntamiento había rescindido el contrato con la empresa, que entró en concurso de acreedores y fue declarada insolvente, después de cinco años de impagos y una deuda que entonces ascendía a más de 270.000 euros.

Con los trece votos a favor del equipo de gobierno (PSM-Més per Menorca, PSOEy Gent per Ciutadella) y siete abstenciones del Partido Popular y Ciudadanos (no pudo asistir al pleno Eudimio Carrasco), el pleno aprobó este jueves un descargo de incobrables que suman 357.299,88 euros.

Otras deudas sin cobrar

Ciutadella pierde, por ejemplo, otros 18.230,73 euros de parte de Serprosport, la antigua gestora de la piscina municipal; o 20.000 euros de Fbex Inmobiliaria, la promotora de promociones de viviendas como las de la calle Ciutat d’Alguer. Casos, también, de insolvencia.