La Comandancia General de Balears recibió a mediados de la semana pasada la petición del Ayuntamiento de Maó para comprar más agua del pozo que Defensa utiliza para el abastecimiento del cantón militar de Sant Isidre. El pozo en cuestión está situado en la finca de Son Arrocet, próxima a la carretera del aeropuerto y llega al recinto castrense a través de una canalización de seis kilómetros. De esta sale una conducción a la altura del polígono industrial que lleva agua a los despósitos municipales.

La decisión la conocerá esta misma semana el Ayuntamiento, una vez haya sido valorada la solicitud por la Subinspección General del Ejército de Barcelona. La primera premisa es que no puede agotarse el pozo, de su capacidad depende una respuesta positiva o negativa. Las primeras impresiones no son optimistas, Defensa ve difícil que pueda vender más agua, «es probable que digan que no por falta de capacidad del pozo, aunque nuestra voluntad siempre ha sido la de colaborar al máximo», explica el coronel Quiroga.