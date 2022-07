La concejal de Fiestas de Es Migjorn, Adriana Moll, ha asegurado este martes que el tradicional Jaleo d'Ases se mantendrá este año, aunque cree que su continuidad peligra para los próximos. La localidad celebra este fin de semana las fiestas patronales de Sant Cristòfol con dos jaleos de caballos, pero el lunes es costumbre llevar a cabo un tercero donde los caballos son remplazados por burros a los que montan jinetes jóvenes que suelen montar disfrazados.

"Este año se hará, pero tenemos dudas para el año siguiente. No me quiero mojar mucho porque se trata de un tema delicado, aunque diría que no por la Ley de Protección Animal y el reciente estudio del Consell. Hay un vacío legal donde los burros quedan excluidos y no queremos que sufra ningún animal, así que tras los festejos nos pondremos a analizar la situación y tomar decisiones", ha explicado.

Concejal y fabiolera

La concejal Adriana Moll también ejerce como fabiolera. "Soy 'fabiolera' gracias a mi padre, que cada año me fabrica artesanalmente los instrumentos desde el año 2003, graba la fecha y posteriormente los barniza. Siempre llevo dos 'fabiols' de reserva por si ocurre un accidente y pierdo uno", ha detallado.

El pregón correrá a cargo de Cristòfol Moll Huguet, que explicará cómo eran las fiestas patronales en la década de los 40 y 50. Éste tendrá lugar el viernes, a las 21.30 horas en la plaza de la iglesia. «Es la manera de tener otra visión de nuestras fiestas porque Es Migjorn antiguamente solo tenía dos o tres caballos como máximo, no es como actualmente que disfrutamos de 36», ha concluido la edil.