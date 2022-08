Nadiya Popel está de alta administrativa en el Hospital Mateu Orfila desde el pasado 12 de julio pero aún no trabaja al no hacer uso de la mascarilla obligatoria en los establecimientos sanitarios como establece el Real Decreto de abril de este año, porque, sostiene, perjudica su salud debido a una patología anterior. La doctora contraria a las vacunas de la covid-19 vuelve a recibir su sueldo pero no ejerce. Ante esta petición, la gerencia del hospital está a la espera de un informe médico que acredite que utilizarla la mascarilla perjudica su salud.

