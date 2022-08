Como la opción de llegar a la puesta de sol del faro de Punta Nati es muy limitada, busquemos la alternativa más cercana, en el Pont d’en Gil, en Cala en Blanes, o una algo más alejada, en el faro de Cavalleria. Esa es la situación que se plantean a diario centenares de turistas deseosos de admirar la caída del ocaso menorquín desde puntos estratégicos viralizados en las redes sociales.

En el aparcamiento de Cala en Blanes cerca del Pont d'en Gil incluso una rotonda pintada en la calzada es ocupada por coches. Foto: Josep Bagur

Como consecuencia, solventado el colapso en Punta Nati este año con el bus lanzadera, en periodo experimental, y el cierre del limitado aparcamiento de 40 plazas, las aglomeraciones se han trasladado a estos dos otros escenarios, de los muchos que ofrece la singular costa menorquina. Por ello el Consell, consciente de este desvío, podría adoptar medidas similares a las de Punta Nati, en ambos enclaves, para el próximo año, ha señalado el director insular de Transporte, Damià Moll. «De Cavalleria no nos han llegado quejas pero sí sabemos que mucha gente se va a Pont d’en Gil en busca de las vistas espectaculares», admite Moll, cuando no puede hacerlo en Punta Nati.

Presenciar el ‘sunset’ desde Cavalleria es otro de los hábitos de los turistas que provoca aglomeraciones en el acceso. Foto: Josep Bagur

En Cavalleria, la situación no es nueva. Se da cada verano por lo que el Ayuntamiento puso un vigilante hace tres años para impedir que accedan más coches cuando el aparcamiento para unos 80 vehículos ya está lleno, como sucede a diario, especialmente estos días de mayor densidad en la Isla. «Creo que funciona bien y no hay colapsos; lo que sí hay son muchos enfados de la gente que llega y se encuentra con el vigilante que ya no les permite pasar, por lo que debe aguardar a que salga un vehículo o dar la vuelta y marcharse», explica el alcalde de Es Mercadal, Francesc Ametller.

El acceso al faro de Cavalleria está regulado por un vigilante. Foto: Josep Bagur

«No hay otro remedio», comenta el primer edil, aunque de cara al futuro, de acuerdo con el Consell, habría que estudiar la alternativa del bus lanzadera, como se ha hecho en Punta Nati. Ametller también descubre que ha trasladado al Consell en reuniones anteriores la mayor presión que sufren las playas de su municipio al cerrarse el acceso en coche particular a las del sur de Ciutadella a primera hora del día. «Es cierto que aquí tenemos más calas y más aparcamientos, pero que cierren tan temprano las de allí supone que la mayoría de turistas vienen hacia aquí».

El Consell, indica Moll, valorará el desarrollo de la temporada cuando finalice, aunque por el momento, hay satisfacción por la medida tomada en Punta Nati «que ha beneficiado a todos, aunque estudiaremos los aspectos que se puedan mejorar».