El censo de piscinas –instalaciones con un gran consumo de agua– de la Dirección General del Catastro se ha publicado en un momento clave. Ha sido cuando España y el resto del continente europeo se ven azotados por la sequía y cuando en Menorca se ha vivido una de las temporadas turísticas con más problemas de abastecimiento, agravado por la fuerte recuperación del sector tras dos años de pandemia. Menorca está a la cabeza de España en número de piscinas por habitante y vale la pena ofrecer algunos datos sobre las consecuencias para los recursos hídricos que tienen esas casi 10.000 piscinas del registro oficial en la Isla.

Aproximándose a solo uno de los fenómenos que provoca pérdidas de agua en las piletas, en el año 2018 la revista científica internacional «Water» publicó un estudio elaborado por un equipo de investigadores de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y de la Universidad de Salzburgo –«Swimming Pool Evaporative Water Loss and Water Use in the Balearic Islands (Spain)»–. En el mismo se ofrecía un dato referente a Menorca. Con un cálculo de 9.252 piscinas en la Isla basado en el año 2015 se establecía que se perdían 686,6 millones de litros de agua al año con la evaporación. Tomando como referencia ese dato y actualizando el censo de piscinas en el año 2022, la cifra asciende hasta los 728,5 millones de litros anuales.

El dato frío no dice mucho, pero sí que es elocuente poniéndolo en comparación con la estadística de abastecimiento urbano de agua, recogida por el Observatori Socioambiental de Menorca (Obsam) y referente al año 2021 cerrado. Ese volumen de agua representa el 6,4 por ciento del agua suministrada para todos los municipios de la Isla. Hay una comparación que todavía resulta más llamativa. Esa cantidad de agua evaporada representa el 73 por ciento de la que suministró el año pasado la desaladora de Ciutadella, que es pertinente recordar que terminó costando 80 millones de euros.

Llenarlas todas de golpe

Tomando como ejemplo una piscina mediana de ocho metros de largo y cuatro de ancho, para llenarla harían falta unos 48.000 litros. Si atendemos a todas las piscinas que existen en la Isla –al menos sobre el papel–, harían falta casi 473 millones de litros en el hipotético caso de que hubiera que llenarlas todas. Dicho de otra forma, es la cantidad de agua que contienen si están todas llenas, más allá de fugas y evaporación. Esa es más o menos la cantidad que se suministró para usos urbanos al municipio de Es Castell en 2021.