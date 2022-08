La disputa entre sindicatos y patronales está servida en el otoño caliente que aparece en el horizonte próximo. Desde el convencimiento de que la temporada turística ha sido más que notable y ha elevado los beneficios del empresariado, las fuerzas sindicales mayoritarias con representación en Menorca defienden que es el momento de distribuir rentas y que el trabajador empiece a recuperar el poder adquisitivo que ha perdido, agravado por la inflación de dos dígitos que soporta.

Las patronales de la mayoría de sectores no niegan las bonanzas de la campaña estival que son visibles por la afluencia de visitantes pero, como punto de partida, estiman del todo inviable plantear una subida salarial que siga la estela del 10 por ciento del IPC como piden los sindicatos, porque arrastran todavía la crisis de la pandemia y el aumento de los costes por la carestía de la energía eléctrica y la guerra de Ucrania.

Es el caso del presidente de la patronal hotelera de Menorca, Luis Casals, punta de lanza del sector turístico, quien considera «inasumible un incremento del 10 por ciento como pretenden». Recuerda que las pérdidas de ingresos de 2020 en su ámbito fueron de más del 70 por ciento y que el año pasado apenas se cubrieron gastos. Con la facturación de 2022 se irán compensando las pérdidas acumuladas, sostiene el presidente de Ashome, «pero los sindicatos, además, han de saber que los contratos de este año los firmamos el pasado ya con un incremento del 2 por ciento».

Explica Casals que el aumento de los costes se ha situado entre un 20 y un 25 por ciento, «no es tan bonito como lo pintan, y muchos hoteleros están preocupados antes de conocer los balances finales;pedir donde no hay es lo más populista».

Los empresarios ya están devolviendo los prestamos ICO que impulsó el gobierno durante la pandemia «y ya no tenemos las bonificaciones de la seguridad social que fueron del 90 por ciento en 2021», recuerda. «Aceptamos que no las haya pero este año el coeficiente es más alto y tenemos el convenio más regulador de España».

Los comerciantes también se han beneficiado de la llegada de turistas pero las ganancias no serán superiores a las de una temporada normal, explica Vicente Cajuso, presidente de Ascome. «Ha habido trabajo pero la inflación ha sido tan alta que las rentas no han aumentado, incluso en alguna línea de productos han bajado». Se muestra contrario a la subida salarial que se plantea «porque hemos reducido los márgenes para no aumentar los precios por el coste del transporte y la materia prima».

Cajuso entiende la demanda de los sindicatos pero los trabajadores han de mantenerse en los costes, o con un pequeño aumento, pero en ningún caso ni un 10 ni un 5 ni un 3 por ciento porque hacerlo provocaría un caos económico».

La pequeña y mediana empresa de Menorca tiene un planteamiento claro, a la espera de pasar el balance de la temporada. «Este año hemos facturado más pero hemos ganado menos», explica su presidente Justo Saura. Cuando llegue el turno de liquidar con los proveedores «muchos cajones van a estar vacíos por el aumento de los materiales». Desde PIME, señala Saura, se muestran muy cautos, «aún hay mucha incertidumbre». Recuerda, por ejemplo, que los empresarios trabajaban con precios cerrados «que nos han cambiado subiéndolos, prácticamente, de un día para otro».

Como conclusión, indica el presidente de PIME que «entre nosotros no hay tanta euforia, ni mucho menos, que la que se ha podido percibir en la calle, no es lo que nos pensábamos que iba a suceder cuando tuvimos un mayo y junio tan buenos».

En cuanto a los sindicatos, ya anuncian movilizaciones a nivel nacional. UGT ha exigido que el salario mínimo interprofesional suba un 10 por ciento para compensar la inflación, y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha anticipado que subirá el SMI«más que nunca».

A nivel insular, Antonio Soria, secretario general de Comisiones Obreras, señala que «si los hoteleros han subido precios, y todo cuesta más en los supermercados, ¿por qué limitar los sueldos de los trabajadores?», se pregunta. Para Soria «hablar ahora de contención para no elevar salarios es una tomadura de pelo para que vuelvan a pagar el pato los mismos de siempre».

Numerosas empresas de la Isla tienen elecciones sindicales pendientes para este otoño, «pero hay que abordar las retribuciones, y yo no creo que los empresarios se cierren en banda porque pueden perder mano de obra».

Recuerda Soria que la falta de trabajadores para la hostelería este verano «ha supuesto un ahorro en según qué situaciones para el empresario porque los contratados, aunque hayan sido menos, han tenido que trabajar más para atender a los clientes». La temporada «ha sido buena digan lo que digan, y eso se tiene que notar en los aumentos salariales».

De la misma opinión es Servando Pereira, secretario general de UGTen Menorca. «Es imprescindible que se sienten a negociar los empresarios». Añade que «si no es posible llegar al 10 por ciento del IPC en un año que se haga en dos o en tres, pero no pueden negarse en redondo».

La marcha de la campaña estival «va bien, no pueden decir lo contrario viendo como está la Isla, aunque ellos siempre se van a quejar por algún u otro motivo y no puede ser que lo negativo siempre repercuta en el trabajador». Tampoco ayuda de cara a las negociaciones, afirma, que el Gobierno diga que está con los trabajadores pero anuncie un otoño muy duro.