El Ministerio para la Transición Ecológica ha terminado por poner en riesgo, probablemente sin saberlo, el avance previsto en el proceso de descarbonización de Menorca. La normativa nacional que aprobó en 2020 para frenar los movimientos especulativos en la adquisición de permisos de acceso de conexión a la red para proyectos renovables –una burbuja inexistente en la Isla– amenaza con frustrar la implantación de parques solares en Menorca que como mínimo suman 95 megavatios (MW) de potencia.

El Real Decreto 23/2020 establece una serie de hitos administrativos para que los promotores demuestren que van en serio con sus proyectos y que no buscan revender los permisos de acceso al mejor postor, algo que –cabe repetir– se ha demostrado que no ocurría en la Isla. El problema es que el cumplimiento de estos plazos depende en gran medida de la agilidad administrativa, que tantas veces brilla por su ausencia.

Uno de esos hitos tiene muy preocupados a los promotores de parques solares tan trascendentes como los que promueve con el beneplácito de la administración el fondo español Qualitas, que tiene idea de empezar en primavera del año que viene la construcción de cinco plantas solares (dos en Es Mercadal y tres en Maó) con una potencia conjunta de nada más y nada menos que 90 MW. Por sí solas podrían reducir en un tercio la dependencia de la central térmica del puerto de Maó.

La citada normativa establece en su artículo primero que todos los promotores que han obtenido permisos de acceso y conexión después del 31 de diciembre de 2017 y antes de la entrada en vigor del decreto ley tienen un plazo de 31 meses para lograr la declaración de impacto ambiental favorable. Ese plazo expira el 24 de enero de 2023, en poco más de cuatro meses y muchos todavía no lo han empezado. Pinta muy mal.

Dos ejemplos

Dos ejemplos de esta carrera contrarreloj. El proyecto promovido por una sociedad del fondo Qualitas en Es Mercadal, dos parques que suman 30 MW a poca distancia de la subestación ubicada en el municipio, sigue la tramitación ordinaria para conseguir la declaración de interés general por parte del Consell. Para iniciar el trámite preceptivo ante la Comisión Balear de Medio Ambiente está pendiente de la obtención de un informe de Recursos Hídricos. Por su parte, el mismo fondo promueve tres parques en una misma tramitación en Maó. Suman 60 MW de potencia (más que la famosa ampliación de Son Salomó).

Para poder iniciar su tramitación por la vía rápida como proyecto industrial estratégico, los promotores están pendientes de que la Dirección General de Energía del Govern informe sobre otro informe emitido en julio por el departamento de Agricultura del Consell. Esa vía rápida puede permitir remitir casí inmediatamente el proyecto a Medio Ambiente. Otra cosa es que antes del 24 de enero del año próximo el órgano ambiental pueda informar favorablemente con todas las garantías.

La situación es grave, y así lo reconocen los responsables en materia de transición energética del Govern. Cabría pensar que se podría solucionar con una modificación del real decreto que dé más margen a los promotores en su lucha administrativa. El problema es que el Ministerio para la Transición Ecológica ya lo hizo, añadiendo nueve meses de plazo al hito ambiental. Hasta el momento tan solo se han tratado aquí dos proyectos de parques solares. Pero hay más que se encuentran en esta situación. Todos los que no han pasado el trámite ambiental.

A la espera de poder concretarlos todos, valga de referencia la información que facilitó el Govern el pasado mes de marzo. Entre los que no habían superado el trámite ambiental estaban dos parque más que suman una potencia de 4,5 MW. Además, cabe tener en cuenta que la administración solo tiene controlados aquellos proyectos que han iniciado tramitación y no todos los que han pedido punto de acceso y conexión a la red. Recordar que en Menorca se ha alcanzado la capacidad máxima de conexión en las tres subestaciones y que todos los proyectos que superan los 0,5 MW de potencia no pueden lograr acceso.