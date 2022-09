El verano de los récords no deja de ganarse el apelativo. El último se refiere al consumo eléctrico, que el mes pasado dejó las mayores niveles registrados nunca en un agosto. La demanda alcanzó los 64.572 MWh (megavatios hora), un 15,2 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado y un 5,1 por ciento más que antes de la covid. A pesar de la crisis energética, del alto precio de la electricidad y de las restricciones del Gobierno, la demanda se mantuvo el pasado mes en cotas muy altas y Menorca ha dejado atrás el tramo más fuerte de la temporada –julio y agosto– con niveles históricos de demanda.

Los datos facilitados por Endesa –pendientes de ser afinados mínimamente por Red Eléctrica– muestran, no obstante, que el consumo eléctrico ha sido ligeramente inferior al registrado un julio. No es lo habitual. Tampoco algo que no se haya visto nunca, pero sí que cobra relevancia al recordar que antes de la primera quincena de agosto entraron en vigor medidas de contención de la demanda como el apagado de escaparates y la moderación en el uso de la climatización.

El consumo eléctrico depende de muchos factores y es muy complicado atribuir a uno solo sus fluctuaciones, pero el efecto de las restricciones –y de la preocupación creciente que provoca el actual contexto– podría estar dejándose notar. Los datos así lo hacen pensar. Uno de los condicionantes que tiene más influencia en la demanda eléctrica es el climatológico.

Aquí hay que subrayar que según datos hechos públicos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la temperatura media del pasado mes fue de nuevo histórica, de 27,3 grados centígrados, con una anomalía positiva de 2,2 grados. En julio también hizo mucho calor, pero no tanto. La media fue de 26,8 grados. Esto no es una ciencia exacta y cabe tener en cuenta otros factores como el de presión humana y llegada de turistas (todavía no publicados).

A lo largo de agosto se demandó algo menos de electricidad que en julio, pero la punta de potencia demandada, la que los consumidores requieren a la vez en un momento, sí ha sido notablemente superior en agosto, alcanzando los 117,6 MW, por los 112,2 MW de julio. No obstante, ese registro ha sido muy similar al de agosto de 2019 (117,1 MW).