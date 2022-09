Habrá turismo del Imserso también este año en Menorca, en contra de los últimos posicionamientos de los grupos hoteleros, que se habían mostrado contrarios a aceptar las condiciones del Ministerio de Derechos Sociales debido al incremento de los costes.

Los establecimientos Aguamarina I, Aguamarina II, Cala Galdana y Sur Menorca han firmado finalmente con Mundiplan, adjudicataria del Imserso, como hoteles disponibles en Menorca adheridos al programa de vacaciones, por lo que acogerán a los turistas senior a partir del 15 de octubre hasta finales de noviembre, y desde el 10 de febrero hasta mediados de mayo.

En relación al año anterior, el único hotel que no aparece en la relación es el Almirant Farragut, de Ciutadella, «porque no podemos asumir lo que nos han ofrecido», ha justificado su director, Salvador Abalos. Eran 5.000 las plazas que se ofertaban en la Isla para 250.000 pernoctaciones, que en principio se verán reducidas por esta baja.

A pesar de que la iniciativa no resulta rentable para los establecimientos puesto que el Ministerio se ha mantenido del precio de 23,5 euros al día por persona a pensión completa, en el caso de los hoteles Aguamarina, han decidido firmar el compromiso, fundamentalmente, para mantener el contrato de sus trabajadores. Es la explicación que ofrece Fernando Estrade, director de los dos establecimientos de este grupo, en el Arenal d’en Castell. «Se trata de alargar la temporada en la medida de lo posible aunque no sea rentable porque venimos de unos años difíciles para nuestro personal, la mayoría fijos discontinuos, que han padecido los efectos de la pandemia y no han podido trabajar todo lo deseable».

El aumento de los costes derivado del incremento de las tarifas eléctricas y la guerra de Ucrania motiva que el precio que ofrece el Estado lleve incluso a pérdidas a los hoteles que se mantienen abiertos, han explicado hoteleros del Archipiélago.

La disponibilidad de los cuatro hoteles menorquines del Arenal d’en Castell, Cala Galdana y Sant Lluís supone, además, un respiro para toda los establecimientos de la oferta complementaria que temía la ausencia de este turismo senior en la temporada baja.

Empresas de alquiler de vehículos, guías turísticos, restauración y comercio ya habían advertido del perjuicio que iban a sufrir si los hoteles decidían no firmar el acuerdo con Mundiplan para integrarse en el programa.

Los viajes del Imserso para el próximo otoño e invierno comenzarán a comercializarse esta próxima semana.