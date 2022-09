El portavoz parlamentario de Més per Menorca, Josep Castells, consideró este martes que el decreto de posidonia «se está incumpliendo» y criticó la poca vigilancia y la falta de recursos destinados a esta cuestión.

En una interpelación al Govern en el Parlament, Castells expuso que «en el mar balear se concentra un 50 por ciento de la posidonia oceánica de todo el Estado pero hay pocas barcas para vigilar los fondeos ilegales».

«El servicio de vigilancia que hace el Govern resulta del todo insuficiente, especialmente en julio y agosto, que se cuenta con las mismas barcas que en junio. Además, varias incidencias hacen que no todas las barcas estén operativas», indicó.

Por su parte, el conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, recordó que Balears «es la primera región del mundo» que tiene una normativa de este tipo y remarcó que el decreto de posidonia se cumple «de forma notable». Mir reconoció que los recursos destinados a esta cuestión no son suficientes y insistió en que se trata de una materia que no debería depender solo del Govern. «El Estado no ha aportado nunca nada, ningún recurso para algo que es de su competencia».