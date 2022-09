En la nueva Clínica Juaneda de Ciutadella, los desperfectos han sido más espectaculares que graves. El temporal del domingo arrancó varias planchas de la visera de la cubierta, algunas de las cuales aún no estaban plenamente fijadas. Esto provocó que salieran volando, sin que produjeran daños en los aledaños. En cuanto a la estructura, no hubo afectaciones y no retrasará la inauguración del nuevo hospital, entre finales de octubre y principios de noviembre.

La tormenta ha servido, para el gerente del centro sanitario, José Luis Bosch, de «ensayo general» para comprobar que todo está bien en el edificio. «Solo ha entrado un poco de agua por una ventana, donde quedaba por cambiar el pomo que no cerraba bien». Y sobre las viseras del techo, «es una cuestión más estética; no estaban todas puestas y el viento levantó algunas». La apertura del recinto está pendiente tan solo de los nuevos contadores de Endesa. Placas solares arrancadas en Santa Rita La fuerza del viento afectó también a la cubierta del centro sociosanitario de Santa Rita, gestionado por el Consell de Menorca. En una primera estimación se contabilizaron cinco placas fotovoltaicas arrancadas y otras siete de hormigón, además de una plancha de poliuretano y dos árboles que cayeron a su terraza. Placas solares desprendidas de la cubierta del centro sociosanitario de Santa Rita. Este lunes se han iniciado los trabajos de retirada. En cuanto a la instalación fotovoltaica, los técnicos se encargan de repasar la instalación, asegurar los anclajes y encargar las placas que tengan que ser sustituidas.