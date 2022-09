Un ingeniero y un arquitecto del Consell inspeccionaron este lunes los desperfectos ocasionados por el temporal en la azotea del Centre Sociosanitari de Santa Rita, mientras que los técnicos empezaban a recolocar los cinco paneles que arrancó el vendaval, dejando además maltrechos algunos elementos de la planta fotovoltaica.

No será hasta hoy que los daños estén cuantificados con precisión. Así lo exponía este lunes la directora del centro, Esther García de León, quien señalaba también que por el momento «se ha cerrado el paso al jardín interior, por la caída de ramas de varios árboles», que se van a examinar para asegurar su buen estado.

Una de las cubiertas afectadas en el nuevo hospital | J.P.F.

Nuevo centro sanitario

En la nueva Clínica Juaneda, los desperfectos han sido más espectaculares que graves. El temporal arrancó varias planchas de la visera de la cubierta, algunas de las cuales aún no estaban plenamente fijadas. Esto provocó que salieran volando, sin que produjeran daños en los aledaños. En la estructura no hubo afectaciones y no retrasará la inauguración del hospital, a finales de octubre o primeros de noviembre.

Placas solares desprendidas de la cubierta del centro sociosanitario de Santa Rita.

La tormenta ha servido, para el gerente del centro, José Luis Bosch, de «ensayo general» para comprobar que todo está bien en el edificio. «Solo ha entrado un poco de agua por una ventana, donde quedaba por cambiar el pomo que no cerraba bien». Y sobre las viseras, «es algo más estético; no estaban todas puestas y el viento las levantó».