El paso por el Partido Popular del concejal no adscrito del Ayuntamiento de Sant Lluís, Jorge de Diego, ha sido efímero. Un año después de afiliarse a las filas populares ha anunciado, a través de sus redes sociales, que «sus caminos y el mío ya no discurren paralelos». Es la segunda ruptura política que protagoniza en este mandato. En noviembre de 2020 tramitó su salida de Ciudadanos, la lista que encabezó en las elecciones municipales un año antes, pero en vez de renunciar al acta optó por quedarse en el consistorio como no adscrito. El partido naranja le acusó de transfuguismo.

«Los proyectos [políticos] están formados por personas que están llamadas a entenderse en lo personal pero no ha sido posible», explica De Diego en su escrito, «deseo que el Partido Popular tenga el mejor de los resultados en cualquier ocasión».

Antes del pleno del IBI

La renuncia se conoce poco antes del pleno municipal que este miércoles validará la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por la revisión al alza de los valores catastrales. En promedio estos se duplican, lo que tendrá el mismo efecto en el recibo de la contribución, con un incremento a repartir en los próximos diez años. De momento, el equipo de gobierno municipal ha renunciado a revisar a la baja el tipo impositivo para que la cuota final a pagar sea por lo menos igual a la de este año.

En este pleno, Jorge de Diego defenderá una moción en la que insta a bajar el tipo del IBI del 0,65 por ciento actual al 0,52. Una propuesta que motivó la crítica del Partido Popular de Sant Lluís en una carta publicada en Menorca-Es Diari, donde se recrimanaba al concejal que no la haya consensuado: «Nosotros no trabajamos de cara a la galería con una moción que sabemos que no será aprobada y es un brindis al sol».

De Diego desvincula estas críticas de su baja del PP. «La carta del grupo popular nada tiene que ver con mi renuncia, aunque sin duda es la constatación de ese distanciamiento», concluye.