La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha considerado «inaudito que una comunidad autónoma aportadora nata como Baleares deba pagar a los ricos de Andalucía». «¿Eso es lo que ha de hacer la clase media de Baleares?», ha preguntado la presidenta al portavoz parlamentario del PP, Toni Costa. En la sesión de control al Govern, Armengol ha tildado de «escándalo» lo que el PP pretende hacer con el impuesto de patrimonio. «La carrera electoral les ha puesto nerviosos y les ha quitado la careta», ha dicho en referencia a los 'populares'. El debate sobre los impuestos ha surgido a raíz de una pregunta de Toni Costa en el pleno del Parlament, quien ha exigido de nuevo a Armengol que baje los impuestos a los ciudadanos de Balears.

El 'popular' ha acusado a la presidenta de «atacar la autonomía tributaria» de otras comunidades autónomas y de estar a favor de «la recentralización de los impuestos». A su juicio, es «impropio de una presidenta que se considera federalista atacar la autonomía» de otras regiones. «Siguen poniendo excusas encima de la mesa para no bajar los impuestos», ha lamentado. Para Costa es «inexplicable» que en las Islas no se bajen los impuestos, especialmente a las rentas medias y bajas, a pesar de que la comunidad cerró 2021 con superávit. «¿Por qué no baja los impuestos a los ciudadanos?», ha preguntado a la presidenta, a la vez que ha reclamado que apoye a pymes y autónomos en este sentido.

Ante las críticas, Armengol ha defendido que «la política fiscal es una herramienta necesaria para garantizar la equidad, la igualdad de oportunidades y la redistribución de riqueza tal como marca la Constitución». «No hemos subido un solo impuesto a la clase trabajadora de esta comunidad», ha remarcado Armengol, quien ha añadido que sí que se ha subido algún impuesto «a los que más tienen». En este sentido, ha preguntado al portavoz 'popular' cómo se van a mantener los servicios sanitarios o sociales de la comunidad si se bajan los impuestos. «Dejen de engañar porque usted subió los impuestos a todo el mundo», ha concluido la presidenta.