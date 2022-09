El Seminario de Innovación en Atención Primaria, SIAP, reúne este fin de semana en el Llatzeret a 290 profesionales de la salud de distintas procedencias, para debatir presencialmente la atención sanitaria al final de la vida y sus problemas científicos, clínicos, éticos, filosóficos y prácticos.

Con el título «El final de la vida, todas las miradas», el encuentro ofrecerá distintas ponencias que recorreran desde el llamado arte de morir y la antropología de la muerte, al debate sobre quién puede elegir dónde morir, pasando por la atención paliativa, la espiritualidad, las voluntades anticipadas, morir en el propio domicilio, la Ley de Eutanasia y su aplicación práctica, o el duelo perinatal.

Participará como invitada la doctora Iona Heath, médica general jubilada británica, expresidenta del Royal College of General Practitioners, que publicó un libro clásico sobre «Matters of life and Deaths» (traducido como ayudar a morir). De su aportación es la orientación humanista y filosófica que apoya la compasión y la serenidad ante la muerte, señalando que no hay nada extraño en que nos muramos, y que el fin de la Medicina es lograr evitar las muertes evitables, pero no la muerte en sí. Su participación incluye la conferencia inaugural de este Seminario de Innovación en Atención Primaria, abierta al público, y que tendrá lugar hoy en la sede del Consell insular en Maó, a partir de las 19 horas.

Fruto del interés por la cuestión de la muerte, en este SIAP hay inscritas un total de 430 personas, pero por la capacidad máxima del Llatzeret se ha tenido que limitar la participación presencial. No obstante, el seminario tiene un componente virtual que permite, desde el 1 de septiembre, debatir por correo electrónico las propuestas de las 22 ponencias con las que cuenta el encuentro; con análisis, críticas, experiencias y publicaciones de los participantes, que ayudan a mejorarlas.

Con todo este material, más las cuestiones que surjan en el encuentro presencial, se elaborará un texto-resumen con propuestas concretas de mejora en clínica y sociedad en torno a la atención sanitaria al final de la vida.

El seminario cuenta con el apoyo del Consell insular de Menorca, la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària, el Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, el Àrea de Salut de Menorca i el Equipo CESCA de Madrid.

El de Menorca es el número 46 de una serie de seminarios que se han ido celebrando en España y en otros países, como Portugal, Argentina o Reino Unido. Carecen de financiación de industrias farmacéuticas para su independencia, lo cual implica que cada participante y ponente asume sus propios gastos de desplazamiento y alojamiento. Los SIAP promueven la creación y maduración colectiva y tienen varios lemas, como «todos tenemos algo que enseñar y mucho que aprender».