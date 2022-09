«¿Cómo va a funcionar un gobierno tripartito en el que reina la desconfianza y en el que ni se coordinan consellers de un mismo partido?», se pregunta Misericordia Sugrañes dirigiéndose a la presidenta, Susana Mora, a raíz de la paralización de las obras del parque fotovoltaico Agrisolar avanzada este viernes por Menorca - Es Diari.

La líder local del PP Incide en la falta de coordinación entre dos de las consellerias de Més en el gobierno insular, Medio Ambiente y Movilidad. Josep Juaneda dijo en el pleno del lunes que el parque contaba con autorización y ya podía estar en obras «y dos días después, el departamento de Carreteras, gestionado por su mismo partido, decreta la paralización de unas obras que habían empezado unas semanas antes», rememora.

Del episodio vivido esta semana, lanza una batería de preguntas, «¿Qué está pasando en la plaza Biosfera? ¿Es incapaz el gobierno de coordinarse? ¿No se reúnen para tratar la acción de gobierno? y, sobre todo, ¿Dónde está Susana Mora? ¿Para qué quiere la izquierda nuevas competencias si no es capaz de alcanzar un nivel de gestión mínimamente aceptable», denuncia.

Sugrañes insta al equipo de gobierno a resolver el problema para que no se repita en los parques en tramitación. «No nos podemos permitir otro ridículo como este», dice. En su opinión, no es sino una muestra «de desconfianza absoluta entre PSOE, Més y UP», donde falla hasta «la coordinacion entre departamentos del mismo partido», asegura.