«Si muere la ganadería, Menorca no tiene sustitutivo». Así de contundente se expresaba Luis Nadal de Olives, presidente de Agrame. Fue claro en avisar que la Isla tiene «gran potencial en lo que hace referencia a ganadería, pero no sirve para nada más». No puede ser competitiva en otras actividades, como es el caso de los cultivos de vid u olivos que, según Nadal, «la tramontana acabará arrasándolo todo» y frenando, enormemente, la diversificación de los cultivos. Asimismo, apunta que la peculiar topografía y orografía de los terrenos de la Isla, es decir, las tanques con sus parets seques, entorpecen y encarecen los trabajos de siembra, cultivo y recolección de los cereales, de tal forma que hacen subir mucho los costes de producción y lo hacen, inviable económicamente, porque no permiten su mecanización.

Hizo referencia también a la Ley de Cadena Alimentaria, exigiendo a Madrid la publicación de los costes de producción de referencia de los productos agroalimentarios, paso imprescindible para acabar con la venta a pérdidas a lo largo de la cadena alimentaria y, por tanto, con el incumplimiento de la ley. Nadal apuntó a la doble insularidad por la que «Menorca siempre juega en desigualdad de condiciones», de ahí que pidiera soluciones a estas diferencias que padece la Isla. Su esperanza radica en la PAC de 2023, «pero necesitamos soluciones a corto plazo, para este 2022, para poder ser rentables y vivir con dignidad». También exigió avances en cuanto al REB. Pidió a la Administración «despolitizar totalmente» este departamento, ya que se trata de «temas sociales y económicos, en los que no hay que mezclar la política». En cuanto a la promoción del producto local, «¿qué vamos a promocionar si no somos competitivos en precios?», se preguntó, de ahí que alertar a de que «a veces el problema no es solo producir sino vender». Y agregaba que «la promoción del producto local no es solo tarea del ganadero o del campesino, sino del compromiso de todas las instituciones». Rompió una lanza en defensa de la gestión de la Conselleria de Agricultura indicando que «se han resuelto muchos problemas, muchos más que en años anteriores».