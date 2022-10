La declaración de Menorca como zona remota en la que sí se pueden enterrar los residuos no peligrosos de animales -siempre cumpliendo unas estrictas condiciones y bajo control- no resta ni un ápice de gravedad a lo que revelan las imágenes del vertedero que ha hecho públicas este diario. Los desechos más llamativos que aparecen en las fotografías junto al resto de la basura en la celda de vertido -básicamente las cabezas de vaca- no pueden estar ahí en ningún caso, sino que debían de haber sido incinerados para cumplir con la normativa vigente en materia de riesgo medioambiental para la sanidad animal y la salud pública.

Los crótalos (etiquetas de identificación) que cuelgan de dos de estas cabezas bovinas permiten conocer no solo la fecha de sacrificio -como reveló este diario ambas el 2 de noviembre de 2021- y el lugar donde murieron, el matadero de Maó, sino también su fecha de nacimiento. Una de las vacas, de hecho era un toro de raza menorquina que pertenecía a la explotación Explotaciones Ganaderas Menorquinas SL, nació el 10 de octubre del año 2020. Tenía casi 13 meses cuando fue sacrificado. La otra, de raza frisona, que perteneció en vida a Binidonaire S.R.M., nació el 6 de diciembre del año 2013. Tenía casi ocho años. La edad de los animales es muy importante en el mundo de la gestión de residuos de animales que no se aprovechan para el consumo humano, los denominados sandach. La normativa comunitaria y sus transposiciones nacional y balear especifican que los sandach de categoría 1 deben ser incinerados como medida de «protección de la sanidad animal, la salud pública y el medio ambiente», normas que se impusieron a consecuencia de las diferentes crisis alimentarias y en especial la de las vacas locas. Entre los sandach de categoría 1 se encuentra el llamado material específico de riesgo (MER), corresponde a los tejidos bovinos, ovinos y caprinos donde la infección de la vaca local, la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), es más probable. Se consideran MER «el cráneo, excluida la mandíbula e incluyendo el cerebro y los ojos, y la médula espinal de los animales de más de 12 meses», como los que se pueden identificar en las fotografías y más que probablemente la cabeza que no lleva identificación (en la fotografía superior).