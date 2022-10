La presidenta del PP de Menorca, Misericordia Sugrañes, ha registrado este jueves una propuesta de acuerdo para ser debatida en el próximo pleno insular en la que propone la redacción de un reglamento de simplificación administrativa que suponga una reducción de la burocracia, la eliminación de trámites «duplicados e innecesarios».

En concreto, sugiere que «se puedan hacer mediante una declaración responsable previa rehabilitaciones, reformas, restauraciones y consolidaciones de inmuebles no catalogados ubicados en suelo no protegido que no supongan modificaciones de los parámetros urbanísticos».

Asimismo, pide que sea eliminada la cédula de primera ocupación que se exige en el Consell de Menorca al considerar que es «absolutamente innecesaria» y que se eliminen los certificados municipales de final de obra que se encuentren en el mismo caso que las cédulas de primera ocupación.

La presidenta del PP de Menorca ha pedido diálogo con los ayuntamientos, agentes sociales y colegios profesionales para «recoger todas las mejoras que sean reclamadas». También ha insistido en la oportunidad que supone la colaboración público-privada para «aligerar cargas administrativas a los ciudadanos y empresas».