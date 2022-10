El PP, a través del senador Cristóbal Marqués, calificó este viernes como «una vergüenza, un escándalo y una estafa a los menorquines el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023». El parlamentario menorquín lamenta que la previsión de inversiones baje de forma notable al pasar de los 8 millones previstos en 2022 a los 6,5 millones de 2023, es decir, un 23 por ciento menos.

«Es muy preocupante el abandono al que sistemáticamente somete a los menorquines el Gobierno socialista con la complicidad de las títeres de Pedro Sánchez, Francina Armengol y Susana Mora», añade. Marqués recuerda que el descenso no viene de una cifra «razonable sino de una extremadamente baja», más aún cuando «vemos que se van repitiendo año tras años sin que se lleguen a ejecutar».

Castells:«Un juego de trileros»

Por su parte, Més per Menorca acusa al Gobierno de «engañar» a las Islas con el Régimen Especial de Balears (REB), tras conocer en detalle cómo se desplegará en los próximos años. El diputado de Més per Menorca Josep Castells ha lamentado que «el factor de insularidad no sirve ni para llegar a la media española». «El Estado nos ha engañado, baja las inversiones una vez nos da los 110 millones del factor de insularidad», indica. Para Castells, esto es «un juego de trileros». «Se pinta de día histórico cuando estamos igual que estábamos».