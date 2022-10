No todos los ayuntamientos reaccionan igual a la subida que van a tener que afrontar por la gestión de residuos, porque no les afecta de la misma forma, ni tampoco todos parecen dispuestos a cumplir con la normativa autonómica y estatal.

El de Alaior, el más perjudicado, se muestra especialmente preocupado y piensa en alternativas para no cargar a sus ciudadanos con impuestos aún más elevados. «Pedimos que se estudien medidas para evitar esta subida a los vecinos», señala Cristóbal Marqués, regidor de Hacienda. Entre ellas, «solicitar al Consorcio que se paralice y posponga este incremento de precios». En Alaior va a suponer unos 200.000 euros más «que deberían sufragar los ciudadanos con su tasa de basuras, justamente ahora que a la gente le ha subido todo; no nos gusta esa solución», añade Marqués.

Todos los consistorios conocen la norma que les obliga a que el incremento de la tasa de basuras, incluidos los gastos del Consorcio de Residuos y los de recogida, repercuta en sus vecinos, porque no pueden asumir déficit en el servicio, pero hasta ahora no la aplicaban y los hay que aún no tienen claro si hacerlo. Es el caso de Sant Lluís, según ha apuntado su alcaldesa, Carol Marqués. «Lo analizaremos con los servicios jurídicos y decidiremos». Marqués precisa que el mayor coste no es el derivado del Consorcio, sino el de la recogida, que también se incrementará, «pero una cosa es la previsión y otra el gasto real, que puede ser bastante menor», como ha sucedido este año, cuando la previsión fueron 361.000 euros y el coste real será de 273.000, informa la primera edil.

En Es Mercadal la tasa de basuras a los ciudadanos podría elevarse por encima del 40 por ciento, si el Consistorio cumple la ley, puesto que a la subida del Consorcio deberá sumar la de la recogida de residuos. El Ayuntamiento lleva varios años con el tributo congelado y explica que el coste por vivienda es de 47,97 euros anuales por recogida y 23,20 por el tratamiento, con lo que suma 71,17 euros anuales, «que es de los más bajos de la Isla». El alcalde, Francesc Ametller, vaticina que este incremento será entre el 40 y el 50 por ciento en la tasa de basuras para el próximo año, «porque la ley nos obliga, no tenemos escapatoria».