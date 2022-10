La jornada organitzada per la Plataforma per la Llengua sobre la presència del català als mitjans de comunicació de Menorca va ser l’escenari ahir d’una proposta que, en cas de prosperar, suposaria un impuls decisiu per corregir l’actual desequilibri a favor de la llengua castellana en el panorama mediàtic de l’Illa. L’editor de «Es Diari» i conseller d’Editorial Menorca, Josep Pons Fraga, va demanar la implicació del Consell per fer viable una edició en català de Menorca.info, el portal d’informació local líder a internet amb una mitjana de 53.000 lectors diaris, segons les dades certificades per l’OJD.

«Estam disposats a estudiar, així ho ha acordat el Consell d’Administració d’Editorial Menorca, l’edició del nostre diari digital en català», va explicar Josep Pons Fraga, «però per poder dur-ho a terme és imprescindible l’estaló i el suport econòmic de les institucions; si el Consell fa una convocatòria honesta, definirem la viabilitat econòmica per iniciar aquest projecte».

L’empresa editora entén que el diari digital, on es troben els lectors més joves, té una gran oportunitat per avançar en aquesta direcció, prenent com a referència els avanços tecnològics com els traductors que han fet possible, amb una supervisió filològica posterior, les edicions en català de diferents mitjans de comunicació a Catalunya.

Josep Pons Fraga va recordar que el MENORCA ja és el diari que més pàgines publica en català a totes les Balears, però, tot i això, no rep ajuda institucional per aquest concepte.«A l’edició de paper hem consolidat un model bilingüe que accepta i entén una gran majoria dels lectors», va apuntar abans de recordar la importància de mantenir l’equilibri econòmic que fa possible el manteniment de la capçalera.Un objectiu que només es pot aconseguir mantenint la fidelitat dels lectors i subscriptors que compren el diari i de les empreses privades que s’hi anuncien.

El periodista va recordar que «altres mitjans locals de Menorca reben importants ajudes per a la normalització lingüística», per reclamar així mateix que Editorial Menorca rebi «un suport semblant per iniciar projectes que fomentin ús del català».

En aquest sentit, Pons Fraga va lamentar la fiscalització a què està sotmès el diari per part de la Plataforma per la Llengua amb la subvenció del Consell que, per segona vegada en dos anys, ha finançat un estudi sobre la presència del català en aquestes pàgines. «Si el Consell en lloc de fiscalitzar el MENORCA estigués interessat a promocionar la nostra llengua ens proposaria projectes concrets de col·laboració amb suport econòmic», va explicar abans d’acabar amb una pregunta oberta: «Accepta el Consell aquesta convidada o l’any que ve ens trobarem amb un tercer estudi subvencionat per continuar fiscalitzant el mitjà de premsa escrita de Balears més compromès amb la nostra llengua i més efectiu per a la seva normalització?».

Incentivar, no castigar

«El camí és l’incentiu, no el càstig, volem ser aliats perquè no som enemics de la llengua pròpia, així ho hem demostrat com a principal mitjà de comunicació de Menorca en paper i digital», va concloure en la seva intervenció, «si volem avançar hem de trobar noves vies i projectes viables que permetin anar a més sense malbaratar la gran feina comunicativa del diari ni posar en perill la seva viabilitat».