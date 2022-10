Per dimarts 11 esperam pluges i arruixats forts o molt forts, amb tempesta, primer a #Eivissa i #Formentera, i a partir de l'horabaixa s'extendran a la resta d'illes. El vent de l'est fluix aporta la humitat necessària per les precipitacions.https://t.co/mztElFrpnl pic.twitter.com/IdilBH6J1B