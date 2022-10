El proyecto de la planta fotovoltaica de Trepuconet, que será el primero de Menorca con participación comunitaria, ha recibido este martes el premio 'Island Gamechanger Award' en el marco de la EU Regiones Week que se celebra en Bruselas.

Desde el Consell de Menorca han indicado que este es un reconocimiento a las islas que han recibido asesoramiento del Secretariado del programa Clean Energy para llevar a cabo proyectos que puedan servir de inspiración para otras islas en su proceso de descarbonización.

En este punto, han remarcado que Menorca ha sido la isla escogida por el jurado después de evaluar el progreso y resultados del proyecto, su impacto desde el punto de vista de la replicabilidad y el nivel de implicación de la comunidad de la isla.

La jornada 'Transición ecológica a la práctica: ceremonia de reconocimientos a los proyectos en vanguardia de la transición energética en las islas', organizada conjuntamente por el Secretariado Clean Energy for EU Islands y el programa New Energy Solutions Optimised for Islands se ha celebrado este martes en Bruselas y ha contado con la presencia de representantes de las islas finalistas al galardón.

Tras recoger el premio, el conseller de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera, Josep Juaneda, ha agradecido que se reconozca el trabajo hecho en Menorca para cumplir la hoja de ruta de la Estrategia Menorca 2030 y ha destacado que «en el contexto actual, en plena crisis climática, estamos dedicando todos los esfuerzos a la transición energética apostando por el autoconsumo, acelerando la implantación de plantas fotovoltaicas para alcanzar energéticamente tanto edificios públicos como privados, y sobre todo, poniendo a los ciudadanos en el centro de esta transición energética».

En relación al proyecto de Trepuconet, Juaneda ha señalado que su socialización «es un triunfo de toda la sociedad menorquina y, al mismo tiempo, un reto porque sea el primero de muchos». Por su parte, la alcaldesa de Es Castell, Joana Escandell, ha afirmado que «en este proyecto ha sido fundamental la colaboración entre administraciones»

La planta de Trepuconet se encuentra en la recta final del trámite administrativo de autorización por parte de la Dirección General de Energía y Cambio Climático. Una vez autorizada la planta, el Consorcio de Residuos y Energía de Menorca procederá a licitar las obras de construcción.